Kate Middleton, la mania degli abiti sempre uguali che ha stancato

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato alla funzione di Ringraziamento presso l’Abbazia di Westminster in occasione dell’80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa, l’8 maggio. L’abito scelto dalla Principessa aveva qualcosa di famigliare. In effetti, lo aveva già sfoggiato nel 2023 e nel 2022 ne aveva indossato uno molto simile. Sempre bianco a pois neri, sempre della stessa stilista Alessandra Rich.

Pare proprio che Kate adori portare sempre gli stessi modelli coi quali evidentemente si trova a suo agio, uno stratagemma che ha adottato per evitare scivoloni di stile, ma che alla fine si sta rivelando un’arma a doppio taglio.

Kate Middleton, la passione per gli abiti a pois

Kate Middleton si è unita al Principe William, a Re Carlo, alla Regina Camilla e ad altri reali per la funzione religiosa all’Abbazia di Westminster che commemorava lo storico anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa.

Per il suo outfit la Principessa del Galles ha optato per un abito midi bianco a maniche lunghe con pois neri di Alessandra Rich. Ha completato il look con un fascinator floreale nero con dettaglio velo, creato da Juliette Botterill, con le décolleté cuoio di Ralph Lauren e la handbag DeMellier color cammello.

Ha voluto rendere omaggio a Diana indossando gli orecchini di perle che Collingwood regalò alla Principessa del Popolo prima del suo matrimonio con Carlo.

Lady Middleton ha riciclato il suo outfit. E questa non è una novità. Kate ha indossato lo stesso abito nel giugno del 2023 in occasione della cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. In quell’occasione, lo aveva abbinato a un cappello nero Philip Treacy con piume bianche e a delle scarpe con cinturino a punta bianche e nere.

Kate Middleton, troppi abiti uguali

La critica che però viene fatta a Kate è che indossa non solo più volte gli stessi abiti ma che nel suo armadio ci siano abiti praticamente fatti in serie. La Principessa del Galles infatti sfoggia modelli quasi simili.

All’epoca del matrimonio di Harry e Meghan fu accusata di indossare un abito riciclato, invece si tratta di un vestito nuovo ma identico, se non per minimi dettagli, a uno già indossato di Alexander McQueen.

Recentemente è successa la stessa cosa, quando lo scorso 5 maggio Kate ha optato per un abito-cappotto color prugna di Emilia Wickstead con un cappello a tamburello con fiocco di Jane Taylor, già indossato in precedenza, che però assomiglia ad altri abiti-cappotto che ha nel guardaroba.

Per questo viene critica su social e il suo staff è accusato di mancanza di originalità.