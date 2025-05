Kate Middleton, il video privato con William mai visto prima

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui rivela alcune immagini mai viste prime che la ritraggono con William. E c’è una sequenza in cui si abbracciano teneramente, ammirando un paesaggio incantato.

Kate Middleton si mette in gioco nel video su Instagram

Kate Middleton mette sempre più se stessa nel lavoro che svolge per la Monarchia. Non si limita più a presenziare a eventi, stringere mani e fare sorrisi, come vuole il protocollo. La Principessa del Galles mette sempre più qualcosa della sua personalità e della sua vita privata nel lavoro che svolge.

Una svolta dunque nel modo di interpretare il suo ruolo istituzionale, determinata indubbiamente dalla diagnosi di cancro che l’ha segnata profondamente. Se in passato era stata accusata di essere troppo distante e troppo attenta alle regole, adesso accade l’esatto contrario, senza mai ovviamente oltrepassare la linea di protezione della sua privacy.

Così, in occasione della settimana per la salute mentale ha voluto condividere su Instagram un video speciale dove insieme alla natura sono protagonisti lei e William.

Il messaggio che accompagna la clip è questo: “Quest’anno, in occasione della Settimana della Consapevolezza sulla Salute Mentale, celebriamo il legame di lunga data dell’umanità con la natura e la sua capacità di ispirarci e aiutarci a guarire e crescere nella mente, nel corpo e nello spirito.

Mentre affrontiamo le sfide di un mondo sempre più complesso e digitale, l’importanza del legame tra umanità e natura assume un significato ancora più profondo”.

Parole coerenti con quanto ha professato in questo ultimo anno e mezzo, durante il quale la natura è stata il suo rifugio e il suo conforto, come mostrano anche i video che aveva condiviso mentre si curava contro il cancro.

Il testo prosegue così: “La serie “Madre Natura” è un promemoria e una riflessione sulla bellezza e la complessità dell’esperienza umana. È un omaggio alle lezioni che possiamo imparare dalla natura, aiutandoci a promuovere la nostra crescita personale e a rafforzare i nostri legami con il mondo che ci circonda e con gli altri”. Ed è firmato con la “C” di Catherine, che indica che si tratta di un messaggio personale.

Kate Middleton, le immagini private con William

Nelle clip compaiono sia Kate che William. La Principessa è in un giardino tra i fiori, ne ammira la bellezza e il profumo, passeggia insieme al marito nella natura e soprattutto c’è una scena in cui sono inquadrati di spalle mentre ammirano un paesaggio bucolico e si abbracciano teneramente.

Queste immagini intime solo qualche anno fa sarebbero state impossibili da vedere. William e Kate hanno sempre nascosto in pubblico i loro sentimenti più profondi, mentre ora si lasciano andare a teneri gesti, anche se senza mai esagerare.

La nuova Kate piace ai sudditi e qualcuno commenta: “Adoro il modo in cui si sta evolvendo e crescendo non solo come essere umano, ma anche come membro della famiglia reale, cosa che si può vedere, se si guarda con l’occhio giusto, in cose come questa. Spero che riesca a lasciare il segno sempre di più attraverso iniziative come quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. È incredibile la resilienza e la forza che si possono intuire. Soprattutto dopo questi ultimi anni di prove e difficoltà. Sono una tua grande fan, Catherine, stai facendo un lavoro straordinario”.