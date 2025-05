Kate Middleton, visione in bianco tra sguardi complici e gesti azzardati

Kate Middleton incanta in bianco con l'abito di Self Portrait e con William è sempre più innamorata, tanto da osare affettuosità in pubblico

Kate Middleton e William sempre più innamorati. Questa è l’impressione che hanno dato a tutti durante il concerto per il Giorno della Vittoria in Europa. I loro sguardi e quei gesti intimi che una volta non avrebbero mai osato fare in pubblico lo provano.

Kate Middleton, in bianco con l’abito di Self Portrait,

Kate Middleton e William hanno partecipato alla commemorazione del Giorno della Vittoria, presenziando prima alla cerimonia nella Abbazia di Westminster dove la Principessa si è presentata con l’abito bianco a pois neri di Alessandra Rich, omaggio paradossale a Diana e Camilla, e poi al concerto alla Horse Guards Parade.

Fonte: IPA

Per l’appuntamento serale, Kate ha scelto di nuovo il bianco. Ha infatti indossato un modello molto particolare di Self Portrait. Si tratta di un abito-blazer che apparentemente dà l’idea di un due pezzi, perché la parte superiore è composta da un blazer in blouclé con cintura in vita e la parte inferiore da una gonna ampia e morbida decorata da un pizzo prezioso.

Il costo del capo è di 400 sterline, circa 472 euro. Kate lo ha abbinato a una borsa nera di Chanel e décolleté beige. L’abito è molto amato dalla moglie di William, tanto che lo ha indossato altre due volte in passato, nel 2021 e nel 2022. Di nuovo, Lady Middleton ha deciso di sfruttare un vestito del suo guardaroba, malgrado le critiche insistenti perché i suoi look hanno perso l’originalità e l’innovazione di un tempo.

Innovativa è la pettinatura. Infatti la Principessa ha tirato indietro i capelli, fissandoli con un enorme fiocco in velluto nero (20 sterline), acquistato in uno dei suoi negozi preferiti, Jigsaw. L’accessorio ha fatto la sua comparsa per la prima volta al concerto di Natale dello scorso dicembre.

Fonte: IPA

Per quanto riguarda i gioielli, Kate ha optato per i classici orecchini di perle e per la collana con cinque fila di perle di Susan Caplan che ha creato anche i gioielli indossati dalla Famiglia Reale quando ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell’Olocausto a gennaio.

Kate Middleton e William innamorati: gesti intimi in pubblico

Kate si è presentata sorridente e serena alla serata. Al suo fianco c’era William e la Principessa per tutto il tempo ha avuto difficoltà a distogliere lo sguardo dal marito. I due sono apparsi più innamorati che mai, sembravano due fidanzati, più che sposi da quattordici anni. La malattia di Kate li ha uniti più che in passato e soprattutto ha fatto cambiare loro le prospettive.

Fonte: IPA

Se prima erano molto più attenti alle formalità e alle regole, adesso prevalgono i sentimenti. Al punto da spingersi a scambiarsi gesti affettuosi e confidenziali in pubblico, comportamento che prima non avrebbero mai osato tenere davanti agli altri, specialmente in occasioni istituzionali come questa.

Fonte: IPA

Il concerto si è svolto davanti a 12mila persone e William e Kate non hanno esitato un attimo ad appoggiare con tenerezza la mano sulla schiena l’uno dell’altra, quasi una sorta di abbraccio accennato.