Re Carlo ha finalmente rivelato come si sente davvero riguardo ad Harry e Meghan

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Re Carlo

Re Carlo finalmente ha rivelato cosa pensa davvero su Harry e Meghan Markle. Per chi conosce e sa leggere bene il linguaggio della monarchia britannica è certo che il Sovrano abbia deciso di dare una risposta alla scelta del figlio e della moglie di allontanarsi dalla famiglia.

Re Carlo, la scelta su Harry e Meghan Markle

Carlo III non è un uomo che esterna facilmente le proprie emozioni e ha imparato fin da bambino a governare i suoi sentimenti. Chi lo conosce bene però sa che sotto quella corazza istituzionale, il Sovrano è un padre che non ha mai smesso di volere bene a suo figlio. Come riporta Express UK infatti le fonti vicine al Re parlano di un uomo che ha scelto la strada dell’indifferenza, con una consapevole e sofferta accettazione.

Re Carlo infatti avrebbe ormai compreso che Harry ha fatto le sue scelte, costruendosi una vita negli Stati Uniti con Meghan Markle. E Carlo, pur non condividendo molte di quelle scelte, avrebbe deciso di non combatterle pubblicamente.

“Sua Maestà vuole che la porta rimanga aperta”, ha spiegato un insider, secondo cui Carlo avrebbe più volte provato a ricucire i rapporti con Harry, ma con scarsi risultati.

Secondo chi lo conosce bene non va dimenticato il periodo che sta vivendo il Re. La sua battaglia contro il cancro, resa pubblica nel febbraio 2024, ha cambiato le priorità del Sovrano, ridisegnando le gerarchie di ciò che conta davvero. In questo quadro il comportamento dei Sussex, con i loro tour e i progetti commerciali, occuperebbe un ruolo marginale nei pensieri del Sovrano.

Carlo avrebbe dunque dichiarato di avere ben altro a cui pensare: la stabilità della monarchia, il ruolo crescente del Principe William, ma anche la gestione dello scandalo Andrew. Preoccuparsi di Harry e Meghan sarebbe, per lui, “uno spreco di energie”.

Il nuovo ruolo di Kate Middleton e William (sempre al suo fianco)

Nell’ultimo periodo dunque Re Carlo avrebbe deciso di dedicare tutta la sua attenzione a William e Kate Middleton che hanno dimostrato più volte di essere un pilastro essenziale per la monarchia britannica.

“C’è una verità scomoda che aleggia attorno alla saga dei Sussex: alla fine, non importano così tanto – ha spiegato un insider -. Non al Re, non all’istituzione, non al futuro della monarchia. Harry e Meghan sono diventati, agli occhi di Buckingham Palace, una storia di sottofondo. Rumorosa a tratti, fastidiosa a volte, ma fondamentalmente irrilevante per le sorti della Corona”.

Harry, che conosce benissimo il comportamento di suo padre e il linguaggio di Buckingham Palace, sa bene che significato ha questo silenzio. Lontano dall’Inghilterra, sempre più arrabbiato con la sua famiglia d’origine, Harry sarebbe deciso a non cedere e, nonostante ci siano stati numerosi tentativi di riavvicinamento, non si sentirebbe ancora pronto per riappacificarsi con William e Carlo.

A pesare anche alcune rivelazioni, come quelle del giornalista Tom Bower secondo cui Camilla avrebbe Meghan Markle di aver fatto letteralmente il “lavaggio del cervello” a Harry, allontanandolo dalla Royal Family.