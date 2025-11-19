Beatrice Borromeo, prima apparizione pubblica a 6 settimane dal parto: bellissima

Beatrice Borromeo è tornata in pubblico sei settimane dopo il parto, in occasione della Festa nazionale di Monaco: è fantastica con l'abito Dior

Beatrice Borromeo è ricomparsa in pubblico a sei settimane dalla nascita della sua terzogenita. L’occasione è la Festa nazionale del Principato di Monaco dove si è presentata con un elegante abito grigio, di Dior, impreziosito da spilla e orecchini con rubini. Semplicemente fantastica.

Beatrice Borromeo alla Festa nazionale di Monaco

Beatrice Borromeo non è voluta mancare alla Festa nazionale del Principato di Monaco che si celebra ogni anni il 19 novembre. È un evento molto importante per la famiglia principesca che si riunisce in questa occasione, prima in chiesa per una funzione religiosa di ringraziamento e poi si affaccia dalle finestre della Rocca coi bambini per assistere alle celebrazioni e salutare la gente.

Il ritorno in pubblico della moglie di Pierre Casiraghi dopo il terzo parto era attesissimo. La neomamma è apparsa raggiante e dolcissima coi bambini, non solo con i suoi figli ma anche con i nipoti. Mentre con suo marito era un continuo scambiarsi sorrisi e sguardi innamorati. È evidente che la coppia sta vivendo un momento fantastico, ricco di soddisfazioni sotto tutti i punti di vista.

Alla Festa erano presenti Stefano e Francesco Casiraghi, i primi due figli di Beatrice e Pierre, ma la piccola Bianca che ha poco più di un mese è rimasta a casa. Troppo complicato portarla alle celebrazioni e poi sarebbe stata troppo esposta agli sbalzi di temperatura.

Beatrice Borromeo in grigio con dettagli chic

Beatrice Borromeo era magnifica e come sempre ha sfoggiato un look di una raffinatezza estrema. La moglie di Pierre ha scelto di indossare un abito grigio, a girocollo, con maniche lunghe e cintura in stoffa. Si tratta di un modello di Dior di cui è brand ambassador.

Beatrice non porta il cappotto ma si protegge dal freddo con un paio di guanti neri. Così, come sono neri gli altri accessori, le décolleté dal tacco alto e un fermacapelli a fiocco, decisamente chic e così importante da sostituire il cappello.

L’outfit minimal è impreziosito da una selezione particolare di gioielli, quali una spilla sfrangiata in diamanti e rubini, coordinata a un paio di orecchini.

Beatrice Borromeo, il confronto con Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover

La competizione in fatto di look nella famiglia principesca è altissima. D’altro canto, tutte le sue donne sono delle vere e proprie icone di stile o lavorano nel campo della moda. Ma Beatrice Borromeo sa sempre come distinguersi, anche dalla bellissima cognata Charlotte Casiraghi.

Quest’ultima ha sfoggiato un completo in tweed giallo di Chanel, di cui è brand ambassador. Charlotte è semplicemente incantevole e il colore le illumina il viso.

Alexandra di Hannover ha optato per un abito in satin nero di Prada. La Principessa deve ancora trovare il suo stile e spesso sceglie modelli che non la valorizzano abbastanza, come questo.

Charlene di Monaco in bianco

Invece, Charlene di Monaco, la Première Dame del Principato, ha optato per un elegante tailleur pantalone, firmato Giorgio Armani. Si tratta di un omaggio al grande stilista recentemente scomparso che aveva disegnato il suo abito da sposa.

I suoi gemelli Jacques e Gabriella non hanno mancato di farsi notare, lei con un look rosso e lui con la divisa da carabiniere.

Infine Carolina di Monaco portava un lungo soprabito bordeaux, il colore perfetto per l’autunno, mentre sua sorella Stephanie indossava un completo crema.

