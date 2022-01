Letizia di Spagna cede a un nuovo piercing: attimi di imbarazzo

Letizia di Spagna punta sulla sobrietà: l’abito blu navy è un capolavoro d’eleganza

Letizia di Spagna è apparsa in pubblico per il primo impegno ufficiale del 2022, la Pasqua militare, e ha sfoggiato un nuovo piercing all’orecchia che le è valso il titolo di “Regina rock’n roll”.

Letizia di Spagna, il look misterioso

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno partecipato alla tradizionale parata militare, la Pascua Militar, il 6 gennaio. Si tratta di un evento tradizionale che si celebra in Spagna dal 1792 alla presenza dei Sovrani.

Essendo un appuntamento molto formale, la Reina Letizia non ha tradito le aspettative indossando un look estremamente classico. In questa cerimonia, la Regina di solito indossa abiti lunghi, preferibilmente di colori scuri. Donna Letizia ha scelto quasi sempre il blu. Come ha fatto anche quest’anno presentandosi con un vestito color navy, nuovo, di uno stilista sconosciuto.

Malgrado il modello sia impegnativo, come richiede l’evento, le linee sono pulite e semplici, senza decori o elementi vistosi. Letizia di Spagna ha completato l’outfit con una giacca in finta pelliccia di Varela, il brand che dal 2015 quasi sempre l’ha vestita per la Pasqua Militare, e delle scarpe con plateau di Magrit.

Letizia di Spagna, cede al secondo piercing

Se l’outfit è austero come si conviene, a brillare sono i gioielli, veri protagonisti della cerimonia 2022. E per diversi motivi. La Reina Letizia, che di solito sfoggia monili poco appariscenti, ha scelto per l’occasione dei piccoli orecchini a cerchio di Bulgari. Ma a stupire tutti è stata la presenza di un secondo piercing all’orecchio sinistro che la moglie di Felipe ha riempito con un piccolo brillante.

Come sottolinea il magazine francese Gala, il dettaglio prezioso che la eguaglia a Rania di Giordania, è l’ennesima dimostrazione che Letizia è capace di essere trendy e chic contemporaneamente.

Letizia di Spagna, l’imbarazzo della spilla

Oltre al secondo buco all’orecchio, anche la spilla di Letizia ha avuto il suo momento. Si tratta di un gioiello della Casa Reale con perle e diamanti. Nel bel mezzo della parata, la spilla cade a terra, forse il fermaglio si è allentato a causa della pelliccia.

Fortunatamente il gioiello non è andato perduto. Felipe con un gesto cavalleresco lo ha raccolto e riconsegnato alla moglie. Ma ormai l’imbarazzo si è creato.