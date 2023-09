Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton si presenta nel Kent con un look fin troppo casual per il suo stile abituale che ha fatto molto discutere. Ha raccolto i capelli in uno chignon spettinato con frangia a tendina e ha rinunciato ai tacchi per partecipare a un corso di sviluppo sensoriale dedicato ai bimbi con autismo e sindrome di Down. La Principessa del Galles si diverte a giocare con una bimba, le foto commuovono e i rumors sulla quarta gravidanza riprendono.

Kate Middleton, l’iconica giacca di Zara

Dopo averla vista con una serie di tailleur pantaloni di tutti i colori e di tutti i prezzi (fatta eccezione per i jeans a zampa), Kate Middleton sceglie uno spezzato anche se non si discosta molto dallo stile degli ultimi outfit di settembre. Infatti, la moglie di William ha indossato la sua giacca rossa di Zara che ormai è diventata un capo iconico del suo guardaroba.

Si tratta di un blazer in tweed, a doppio petto, con bottoni rossi con cui ha debuttato durante la finale di Euro 2020 a Wembley e che ha riproposto in diverse altre occasioni.

Nel Kent Kate lo ha abbinato a un paio di pantaloni blu scuro e a una t shirt beige a girocollo. Vera novità del suo look sono le scarpe. Di solito Lady Middleton porta le classiche décolleté, preferibilmente firmate Gianvito Rossi o Jimmy Choo. Quando però rinuncia ai tacchi opta solitamente per delle sneaker sportive o eventualmente, se necessario, degli scarponcini. Ma questa volta no. Infatti, l’abbiamo vista indossare delle ballerine, molto particolari. Sono in suede nere, di Boden, a punta e decorate con fibbia. Non è la prima volta che le indossa ma è davvero molto raro vederla con questo tipo di calzature. Il look è perfetto, se non fosse per la magliettina sotto il blazer che è un po’ insignificante per forma e colore.

Kate Middleton, nuovo look e nuova frangia

La scelta ovviamente è stata dettata dalle esigenze del tipo di evento cui Kate ha preso parte. Così come la sua pettinatura. Lady Middleton dice addio a onde e boccoli per raccogliere i capelli in uno chignon morbido intrecciato e spettinato per evitare di dare un’immagine troppo rigida e formale, perché i principali interlocutori della Principessa nel Kent sono bambini.

Ma soprattutto per la prima volta mette in risalto la sua nuova frangia. In passato aveva già provato con una versione dritta ma senza troppo successo. Quest’autunno ha rinnovato l’immagine con un nuovo taglio che prevede una frangia a tendina, finalmente diventata protagonista con questo messy bun che avrà realizzato con la sua spazzola magica.

Kate Middleton, le indiscrezioni sulla gravidanza

La visita di Kate nel Kent fa parte del suo progetto Shaping Us, dedicato alla salute mentale dei bambini, tema che le è molto caro, tanto da aver dichiarato che questo è “il lavoro della sua vita”. La Principessa ha sempre sostenuto campagne riguardanti l’infanzia. I bambini per lei sono al centro di tutto. Quindi non è stato un caso che le foto più belle che le sono state scattate durante la giornata la ritraggono mentre è seduta a terra con le gambe incrociate intenta a giocare una bimba vestita da principessina.

Queste immagini non hanno fatto altro che riaccendere il gossip su una possibile quarta gravidanza di Lady Middleton, fortemente voluta da lei, osteggiata invece da William. La sua probabile rinuncia al viaggio a Singapore costituirebbe a detta di molti un’altra prova della dolce attesa che sarebbe perfetta a un anno dall’assunzione del ruolo di Principe e Principessa del Galles. Ovviamente il Palazzo tace.

