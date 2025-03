Fonte: IPA Arisa

Arisa, anzi Rosalba Pippa, la donna che si cela dietro l’affascinante personaggio televisivo, non è disposta a lasciare che siano gli altri a raccontare la sua storia. Donna forte e determinata, sente il bisogno di raccontare la propria versione dei fatti, senza tuttavia cedere alla tentazione di trasformare il privato in affar pubblico. Così, arriva il primo commento sulla fine della relazione con Walter Ricci, ma discreto e ben diverso dalle plateali dichiarazioni dell’ex fidanzato.

Arisa, il rancore verso l’ex fidanzato

Il musicista Walter Ricci, in una chiacchieratissima intervista sul Corriere della Sera, aveva raccontato per filo e per segno i motivi che avevano portato alla fine della relazione tra lui e la cantante Arisa. E sembra, riporta il settimanale Oggi, che tanto lo sbandieramento in sé quanto il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dall’ormai definitivamente ex fidanzato, ad Arisa non siano piaciuti affatto. A persone a lei vicine, l’artista ha dichiarato: “Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”.

Parole crude e taglienti, ma che palesano una grande sincerità – la stessa che da sempre contraddistingue Arisa. È il timore di una donna che, così come lei stessa aveva confidato durante l’interrogatorio di Francesca Fagnani a Belve, vorrebbe essere amata per quel che è, ma si trova spesso ostacolata dall’ingombrante, per quanto amato, volto pubblico,

Le dichiarazioni di Walter Ricci

“Con lei è finita”: così, senza mezzi termini, Walter Ricci aveva raccontato della fine della relazione con la nota cantante su uno dei più letti quotidiani del Paese. Ricci, di professione musicista, aveva spiegato: “Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo”. Il problema, per lui, era la troppo complessa quotidianità: “Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”.

Su quell’amore nato da un fortuito incontro all’aeroporto di Palermo, Arisa aveva costruito grandi progetti, arrivando persino a immaginare un figlio assieme a Walter. Lui, però, ha demolito il castello di sogni: “Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”.

Le sfortune in amore di Arisa

Per Arisa, si tratta di una nuova delusione d’amore. Non molto tempo prima, la cantante si era ritrovata con il cuore spezzato a seguito della rottura con il ballerino Vito Coppola, con cui aveva vinto a Ballando con le stelle. “Ho sempre avuto rapporti sbilanciati. Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, ci soffro, perché da piccola ho sempre sognato l’amore” aveva confessato la cantante all’epoca.

Poi era arrivato Walter e Arisa, inguaribile romantica, era tornata a sperare. Il sogno di una famiglia, di un grande amore che superi il tempo, però, si è infranto ben presto. “L’amore ha alti e bassi, – così la cantante parlava della sua relazione con Ricci – oggi siamo in una fase di down, domani up, va così. In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade. L’amore per durare deve essere una comunione di anime, non una fusione che è diverso. Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo”.