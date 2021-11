Ballando con le stelle, la verità di Arisa sull’ex Andrea Di Carlo

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa è una delle stelle più brillanti della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto dall’inossidabile Milly Carlucci. Dopo essere stata una delle prof di Amici di Maria De Filippi, la cantante (tra un tira e molla e l’altro) ha finalmente deciso di buttarsi a capofitto in questa avventura, mettendosi alla prova tra passi di danza e coreografie. Tra l’altro, riuscendoci alla grande e dimostrando di avere un innato talento. Ma lo spettro dell’ex Andrea Di Carlo aleggia ancora sulla cantante e lei, in tutta risposta, ha deciso di mettere i puntini sulle “i”.

La dichiarazione di Andrea Di Carlo

Conosciamo il manager dei vip Andrea Di Carlo per via della sua turbolenta love story con Arisa. Con questa coppia ne abbiamo viste proprio di tutti i colori, tra tira e molla che a un certo punto sembravano non aver fine. Un giorno si amavano alla follia, quello dopo era improvvisamente e irrimediabilmente tutto finito. E poi d’accapo, in un loop durato parecchi mesi (con tanto di matrimonio programmato e poi annullato).

“Questa è la rottura definitiva – aveva dichiarato infine Di Carlo sulle pagine di Oggi -. Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”. E poi ha aggiunto delle parole che non sono andate proprio giù ad Arisa, a proposito di Ballando: “Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show, abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”. Andrea Di Carlo, che segue appunto Morgan e Federico Fashion Style, era stato chiaro.

La risposta di Arisa alle parole dell’ex

Dopo settimane in cui le parole di Andrea Di Carlo hanno continuato a circolare dagli studi di Ballando con le stelle al mondo del web (e del gossip), alla fine Arisa ha deciso di dire la sua e, intervistata dal settimanale Nuovo, è stata più che chiara: “Non è vero niente! Andrea e io cerchiamo semplicemente di non vederci in maniera tale da evitare di discutere…”.

Non possiamo negare che sia difficile stare quasi gomito a gomito con un ex amore, specialmente quando si esce da una storia passionale e tormentata come quella intercorsa tra Arisa e Andrea Di Carlo. I due non se le sono di certo mandate a dire e dallo scorso marzo ne sono volati di paroloni e accuse non proprio edificanti. C’era stato un presunto ritorno di fiamma ma quel fuoco ormai era stato spento dalle negatività: Arisa ha ripreso in mano la sua vita, cercando di rimettere insieme i pezzi di un cuore infranto, mentre Di Carlo sembra già aver trovato consolazione tra le braccia di un’altra donna.

L’avventura di Arisa a Ballando con le stelle

Arisa è una donna forte e lo ha dimostrato più volte, soprattutto tutte le volte in cui ci ha insegnato che mostrare le proprie debolezze e le proprie fragilità è solo un valore aggiunto. Scegliere di partecipare a Ballando con le stelle è stata una piccola rivincita personale per l’artista dalla voce d’angelo, un modo per riprendere in mano la propria vita e mettere alla prova una parte di sé ancora inesplorata.

Si è già infortunata, nonostante il programma sia iniziato da poche settimane, eppure Arisa non si è persa d’animo. Come ha detto a Nuovo, non è la competizione a interessarle né accaparrarsi a tutti i costi la vittoria nello show di Milly Carlucci. “L’importante è partecipare”, dice il motto delle Olimpiadi. Ma soprattutto star bene con se stessi, aggiungerebbe Arisa.