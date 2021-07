Arisa e Di Carlo di nuovo insieme: un amore che sembra non avere pace

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa è tornata insieme ad Andrea Di Carlo: ad “annunciarlo” è stata la stessa cantante, che ha dedicato un romantico post su Instagram al fidanzato. A corredo di una foto che li vede ritratti insieme – lui tiene un piccolo specchio dove si intravede il viso di lei – Arisa ha scritto: “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”.

La loro relazione è stata caratterizzata da un tira e molla che ha infiammato le pagine di cronaca rosa, tra una passione travolgente e tante contraddizioni. I due si sono lasciati e presi più volte durante l’ultimo anno: la cantante avrebbe dovuto sposare il manager a settembre, ma il matrimonio è stato annullato. Tra frecciatine e botta e risposta sui social (spariti dopo qualche ora), la loro storia d’amore sembrava ormai finita al capolinea.

Le cose però sembrano cambiare in fretta e così, dopo una rottura (più volte) annunciata, Arisa e Andrea sono pronti a ricominciare. Sarà davvero la volta buona per loro? Solo qualche settimana fa la cantante era decisa a riprendere in mano la sua vita: dopo mesi travagliati sembrava aver ritrovato finalmente la serenità ed era pronta a dedicarsi solo alla musica.

Eppure oggi si ritrova allo stesso punto di qualche mese fa, in una storia che purtroppo non riesce a donarle la tranquillità di cui ha bisogno, tanto da far indignare i fan, che non hanno gradito questo ritorno di fiamma. Arisa, che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata come tale, si è ritrovata con un compagno che ha messo i loro sentimenti in piazza. Quando infatti era scoppiata la prima crisi Di Carlo sosteneva di non sentirsi riconosciuto come fidanzato.

“Lui si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita”, aveva raccontato in un’intervista. “Io ho messo anche delle storie su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così”, aveva aggiunto.

Arisa si è sempre definita una donna indipendente e libera, ma sembra essere rimasta incastrata in una storia complicata: “Auguro a me stessa serenità e tranquillità“, aveva confessato a Domenica In. Ed è quello che le auguriamo anche noi.