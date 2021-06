Arisa bacia l’ex su Instagram: “Dammi il tuo cuore”

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa bacia su Instagram l’ex Andrea Di Carlo. Continua a far discutere la love story fra il manager e la cantante in un continuo tira e molla. Una storia d’amore passionale e forte, ma anche ricca di contraddizioni, con Arisa e Andrea che si sono lasciati e ripresi più volte, senza mai nascondere le loro difficoltà.

Qualche settimana fa Arisa aveva confermato la fine della relazione. La coppia aveva fissato (e poi annullato) le nozze per il prossimo settembre, convinta di non voler tornare indietro. La cantante ed ex coach di Amici era apparsa molto decisa, ma forse qualcosa potrebbe essere cambiato.

In queste ore infatti Andrea Di Carlo ha pubblicato uno scatto in cui bacia Arisa, taggando la cantante. “Ho una proposta sexy da farti – ha scritto a corredo della foto -: cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore baby, sei la mia lady”.

Nessun commento da parte dell’artista o dal manager che di fatto non ha confermato nè smentito il ritorno di fiamma. Già qualche giorno fa Di Carlo aveva commentato una foto di Arisa su Instagram, lasciando intendere la volontà di riavvicinarsi all’artista. “Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa – aveva scritto lei, forse riferendosi all’ex -. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.

Poco dopo era arrivata la risposta (poi cancellata) di Andrea nei commenti: “Per amare serve il cuore non la testa – aveva svelato -. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”. Non è chiaro se Arisa sia tornata fra le braccia di Andrea, di certo fra i due c’è un sentimento forte che li porta spesso a scontrarsi, ma anche a ritrovarsi ogni volta. Un grande amore che sembrava aver portato finalmente la felicità nella vita di Arisa tanto da spingerla a sognare – come aveva rivelato lei stessa a Mara Venier durante Domenica In – le nozze e un figlio.