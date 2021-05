Arisa torna da Andrea Di Carlo: il bacio dopo Amici 2021

editato in: da

Arisa torna da Andrea Di Carlo dopo la finale di Amici 2021, raccontando il ritorno di fiamma con un bacio su Instagram. La cantante e il manager sono di nuovo felici insieme, dopo settimane in cui si era parlato di un addio, confermato anche dalla stessa Arisa.

Terminata l’avventura nello show di Maria De Filippi però la cantante ha regalato l’ennesimo colpo di scena nella sua vita sentimentale, tornando fra le braccia di Andrea. E mentre in tanti erano pronti a scommettere che la relazione fosse ormai terminata, Arisa ha sorpreso tutti, tornando fra le braccia dell’ex fidanzato. “Noi”, ha scritto la cantante, pubblicando nelle Stories la foto di un bacio appassionato.

Uno scatto postato anche da Andrea Di Carlo che ha commentato il ritorno di fiamma dedicando parole romantiche all’artista. “Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita – ha scritto, citando una canzone d Tiziano Ferro -, poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata, lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata di come l’hai lasciata come l’hai lasciata. E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto e nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo dove vai. Fermo agli ostacoli accetto miracoli”.

Per ora Arisa non ha chiarito se le nozze con Andrea Di Carlo, che erano state in precedenza annullate, si terranno comunque il prossimo 2 settembre. Di certo la passione fra i due non sembra essersi spenta e per la coppia ci sarebbe un nuovo futuro tutto da scrivere. “Auguro a me stessa serenità e tranquillità – aveva confessato poco tempo fa Arisa, ospite di Domenica In -. Vorrei farmi una famiglia, non mi va più tanto di stare da sola. Inizio a vedere molte delle mie colleghe sistemate”.

A dividere i due innamorati, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero delle visioni differenti riguardo il matrimonio. “Andrea corre – aveva confidato lei in un’intervista, parlando delle nozze -. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui, con un matrimonio importante, ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola. Poi, dopo, una festa con gli amici si può anche fare, ma il matrimonio è bello in purezza. E, se posso dire, anche in povertà. Lo immagino come un regalo ai miei genitori, gli esseri umani più straordinari della terra”.