Come hanno trascorso il Capodanno i Reali, da Charlene di Monaco a Letizia di Spagna

Da Charlene di Monaco a Letizia di Spagna, fino a Kate Middleton: come hanno salutato il nuovo anno i Reali, tra tradizione e famiglia

IPA Letizia di Spagna, Capodanno in famiglia pensando a Leonor

Il Capodanno 2026 per i Royal è stata una vera e propria full immersion tra tradizione e famiglia, con un occhio allo stile. Mentre noi ci preparavamo al brindisi di mezzanotte, i Windsor cercavano la quiete tra le brughiere, i Reali danesi brillavano sotto i cristalli di Amalienborg, ma non solo. Tra il rigore del protocollo e il calore degli affetti, ecco come hanno salutato il nuovo anno.

I Reali inglesi, la fuga in Scozia e il calore dei Middleton

Per Re Carlo e la Regina Camilla, il Capodanno è stato l’occasione per confermare una nuova, amatissima tradizione: la fuga in Scozia. La coppia ha scelto Birkhall, residenza del cuore nella tenuta di Balmoral, preferendo la serenità delle Highlands alla formalità di Sandringham. Un momento di meritato riposo per il Sovrano, che ha recentemente condiviso segnali positivi sulla sua salute, decidendo di ridurre i trattamenti oncologici per l’anno a venire.

Ma gli occhi di tutti erano puntati sul Principe William e la Principessa Kate. Dopo il tradizionale Natale con i Windsor, i Principi del Galles si sono spostati nel Berkshire per festeggiare con la famiglia Middleton, in un clima vivace e informale.

Unico vezzo social, un carosello di foto e video che ripercorrono il 2025: “Buon anno a tutti in tutto il mondo! Grazie per questo brillante 2025 e non vediamo l’ora che arrivi il 2026!!”, hanno scritto su Instagram.

Mary di Danimarca saluta il 2026 brillando

In Danimarca il 2026 è iniziato all’insegna del massimo sfarzo. I Sovrani hanno organizzato il tradizionale banchetto di Capodanno nel Palazzo di Amalienborg, tra divise storiche e decorazioni floreali.

Vera protagonista dell’evento è stata Mary di Danimarca, che ha incantato i presenti con un abito da sera tutto d’oro firmato Jesper Høvring, impreziosito dalla Diamond Bandeau Tiara e dai gioielli della corona.

Mondanità a parte, il discorso del Re ha toccato corde profonde, parlando di sicurezza nazionale e del legame indissolubile con la Groenlandia. A rubare la scena è stata, però, anche la Regina emerita Margherita, che per l’occasione ha indossato la sua Naasut Tiara in oro groenlandese.

Charlene di Monaco, il messaggio di famiglia per il nuovo anno

Dal Principato di Monaco è arrivato un messaggio, per i sudditi e non solo. Il Principe Alberto, la Principessa Charlene e i gemelli Jacques e Gabriella hanno condiviso un video registrato nel Palazzo Grimaldi. Madre e figlia hanno indossato per l’occasione rispettivamente un abito bianco e rosso, chiaro omaggio ai colori della bandiera monegasca.

“Il principe Alberto II e la Principessa Charlene, accompagnati dai loro figli, il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, vi porgono i più sinceri auguri di un bellissimo e felice anno nuovo”, hanno scritto su Instagram. “Mentre il mondo si prepara a chiudere la pagina del 2025 e ad aprire quella del 2026, desidero inviare a ciascuno di voi i miei migliori auguri di salute, successo e felicità. E desidero augurare a tutta la nostra comunità di continuare a crescere in serenità e unità”, queste le parole del Principe, che ha rivolto anche un pensiero ai meno fortunati.

Felipe e Letizia di Spagna, Capodanno nel nome della tradizione

Come sempre, per i Reali spagnoli il Capodanno è qualcosa da vivere nella più totale riservatezza. L’unica parentesi social che Felipe e Letizia si sono concessi, sono dei caroselli di foto con le immagini più belle della Regina Madre, ma soprattutto delle figlie Leonor e Sofia.

Specialmente per Leonor, il 2026 rappresenta un anno importantissimo. L’erede al trono, che abbiamo visto orgogliosa nella sua uniforme dell’Aeronautica, sta vivendo un Capodanno da “soldatessa”, preparandosi per la solenne Pascua Militar che si tiene come ogni anno il 6 gennaio.

Rania di Giordania, Regina ma soprattutto nonna

Capodanno in famiglia a nche per la Regina Rania di Giordania, che ha condiviso su Instagram un ritratto “casual” in compagnia del marito, Re Abdullah: “In compagnia di Sua Maestà. Il finale più dolce dell’ultimo anno, e il miglior inizio di un nuovo anno. Buon anno e pace”, ha scritto.

Ma per la Famiglia Reale giordana è stato un Capodanno speciale, per un’altra ragione. Il figlio Hussein e la moglie Raiwa hanno salutato il nuovo anno nelle vesti di genitori felici e la piccola Iman è la deliziosa protagonista di un nuovo ritratto di famiglia.

“Da me, Rajwa e dalla nostra piccola Iman, vi auguriamo un anno nuovo pieno di bontà e pace, e buon anno nuovo”, hanno scritto.