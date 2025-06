Patty Pravo, il nuovo singolo Ratatan: testo e significato

Fonte: Ufficio stampa Patty Pravo Patty Pravo

Con l’estate alle porte è il momento di godersi le uscite musicali che puntano a tenerci compagnia nei mesi più caldi dell’anno. Playlist che si aggiornano, ritmi che cambiano, artisti pronti a lanciare i propri tormentoni. Per questo 2025, a entrare tra gli artisti e le artiste volenterosi di scalare le classifiche c’è anche Patty Pravo.

Icona della musica italiana da generazioni e capace di esplorare generi musicali sempre diversi, Patty Pravo pubblica Ratatan, una nuova canzone che apre ufficialmente il suo periodo estivo e la riconferma un’artista all’avanguardia. Tra sound vintage e spirito contemporaneo, scopriamo testo e significato del suo nuovo singolo.

“Ratatan”, significato della canzone di Patty Pravo

Un’icona rimane sempre un’icona: lo sa bene Patty Pravo, che da anni rimane salda all’interno nel mondo della musica italiana grazie alla sua indole anticonformista e sfrontata che, da sempre, la rendono una diva difficile da dimenticare.

Dopo l’uscita di Ho provato tutto, la cantante torna a incidere e si rimette in gioco proprio per la stagione estiva. Il risultato è Ratatan, un nuovo brano disponibile a partire dal 6 giugno 2025 in cui riscopriamo colei che ha sempre rappresentato la libertà femminile senza perdere la voglia di osare e sperimentare.

Scritta da Marianne Mirage, Andrea Bonomo e prodotta da Taketo Gohara e Marquis, Ratatan è una canzone che si discosta dalle solite ballad: un pezzo fresco, estivo, che riprende i beat anni ’60 con chitarra elettrica nella strofa e la classica e mai scontata melodia all’italiana nel ritornello.

Ad aggiungere freschezza, il testo che raccoglie un gioco di parole: uno scioglilingua irriverente e divertente che promette di divertire e far ballare i fan per tutta l’estate.

Una nuova veste per la cantante, che nel corso dell’estate sarà impegnata in un tour (al via il 18 giugno al Teatro Romano di Fiesole) e che, nel suo continuo reinventarsi, conferma la sua filosofia raccontata a Francesca Fagnani durante Belve: “Ho sempre fatto ciò che volevo. Non mi sono mai posta il problema: piacerò, non piacerò. Sono sempre stata me stessa”.

Patty Pravo, il testo di “Ratatan”

Ecco un estratto del testo di Ratatan, la nuova canzone estiva di Patty Pravo: il testo integrale è disponibile a partire dal 6 giugno 2025, data ufficiale di uscita del singolo.

La tua ombra sulla bocca

che mi tocca

ma che sciocca

si mi shock-ah

I feel shadow sulla bocca (ah)

che mi tocca (ah)

you are my vodka salsa rumba

I hear you’re comin’ like an onda like a bomba like a silly lalala …

Ho fatto le carte e dicono no no lui no che non si può

i maschi sai che vogliono I know

ma il destino in fondo che ne sa però

pensasse a lui tanto gli direi yes …

Amore mio sai così ti chiamo io

Si dice addio ma poi mi suona il ratatan ratatan ratatan

Amore mio il paradiso è tutto tuo

Mi scrivi addio ma poi mi guardi e ratatan ratatan ratatan