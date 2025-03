Fonte: Ufficio Stampa Patty Pravo Patty Pravo

L’attesa è finita: Patty Pravo torna sulla scena musicale con un nuovo progetto a distanza di 6 anni dal suo ultimo album. Dopo un silenzio discografico durato probabilmente troppo tempo, la leggendaria artista italiana presenta il suo nuovo singolo, Ho provato tutto, una canzone che racchiude la sua essenza più profonda. Il brano è disponibile dal 21 marzo e anticipa un’iniziativa più ampia che culminerà con il rilascio del vinile a maggio. L’artista ha annunciato il suo ritorno su Instagram attraverso un post in cui compare la cover del brano.

Il significato di Ho provato tutto

Scritta da Francesco Bianconi e prodotta da Taketo Gohara, questa nuova traccia si presenta come un viaggio introspettivo, un racconto sincero delle esperienze di una vita vissuta senza compromessi. L’annuncio dell’uscita, prevista per il 21 marzo, ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, alimentato ulteriormente dalla possibilità di acquistare un’esclusiva edizione limitata in vinile 45 giri autografato, disponibile dal 9 maggio.

Patty Pravo ha sempre incarnato l’idea di un’artista libera, capace di attraversare generi e decenni con la sua inconfondibile voce e il suo carisma magnetico. Con Ho provato tutto, si racconta senza filtri, come confermato dalle sue stesse parole: “Francesco Bianconi ha saputo tradurre in versi la mia esistenza, i miei incontri, le mie avventure. È stato sorprendente ritrovarmi così tanto in ogni parola del testo”.

Il brano rappresenta il manifesto di una donna che non ha mai temuto di esplorare nuovi orizzonti, restando fedele a sé stessa e alla sua visione artistica. La sua voce, unica nel panorama musicale italiano, è la chiave del successo di una carriera che dura da oltre 50 anni. Col tempo, è diventata anche un volto amatissimo della televisione e si è divisa tra diversi programmi in cui ha interpretato il ruolo della giudice. Come in Ora o mai più, in cui ha guidato la rinascita artistica di Pago che si è piazzato al terzo posto nella classifica finale in cui ha trionfato Pierdavide Carone.

Il testo di Ho provato tutto

I primi versi di Ho provato tutto richiamano sentimenti contrastanti, oscillando tra consapevolezza e desiderio di non arrendersi mai: “Non sapete l’energia che ci vuole / A sopportare il peso del mondo / Continuare ad amare / Pure sapendo che il futuro ora muore… / Come in un massacro / Io vivo ancora la vita / Anche se ho capito che un senso non c’è”. Il testo intero sarà disponibile dal 21 marzo.

Il ritorno di Patty Pravo

Dai primi successi degli anni ’60 fino alle più recenti sperimentazioni sonore, Patty Pravo ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di evolversi, rimanendo una figura di riferimento nella musica italiana. Il suo ritorno con Ho provato tutto segna un nuovo capitolo di una carriera che sembra non conoscere confini. “Ho provato tutto, il mio nuovo singolo dalla penna del mio amico Francesco Bianconi, finalmente vostro questo venerdì! Firmerò per voi 500 copie del singolo in vinile 45 giri che potete già preordinare. Mi stavate aspettando…?”, scrive Patty Pravo su Instagram. Tra i commenti c’è anche quello di Francesco Bianconi dei Baustelle, autore del brano, che ha voluto lasciare un cuore.