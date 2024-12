acasadi Stefano De Martino, design minimal e lusso essenziale

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Stefano De Martino

Un equilibrio perfetto tra minimalismo e lusso caratterizza la casa di Stefano De Martino a Milano, un appartamento che riflette lo stile sofisticato e raffinato del conduttore. Recentemente rinnovata con l’aiuto dell’interior designer Vincenzo Sabatino e dell’architetto Domenico U Iovine, l’abitazione si presenta come un’oasi di pace e design nel cuore della città, con dettagli curati e una palette cromatica studiata per garantire luminosità e armonia.

La casa di Stefano De Martino: un salotto tra tradizione e modernità

La casa di Stefano De Martino è un manifesto di eleganza e attenzione al dettaglio, a partire dal salotto. L’ambiente è dominato da un grande divano in velluto viola della ditta Biosofa, un pezzo di design Made in Italy dal costo di circa 10.000 euro.

Il velluto morbido e le bordature a contrasto donano al pezzo un fascino regale, che si sposa perfettamente con gli altri elementi della stanza: un tavolo da pranzo in pietra e un pianoforte, entrambi emblemi della passione del conduttore per l’arte e la musica. Le pareti bianche, interrotte da quadri astratti con maxi cornici, creano un contrasto raffinato con il parquet a terra.

La camera da letto: un rifugio di comfort

L’essenzialità del design si riflette anche nella camera da letto, dove il protagonista è il letto matrimoniale con testiera in velluto blu, posizionato al centro della stanza. Le tonalità dominanti, che spaziano dal nero al beige, contribuiscono a creare un’atmosfera intima e accogliente. La luce naturale è un elemento fondamentale dell’ambiente: grandi finestre permettono al sole di filtrare, amplificando la sensazione di spazio e serenità.

Tra i dettagli che spiccano c’è la lampada Mayday di Flos, un’icona del design italiano, realizzata in polipropilene sostenibile. Questo pezzo, dal costo accessibile di 140 euro, dimostra come il conduttore sappia bilanciare elementi di lusso con soluzioni più funzionali, senza mai rinunciare all’estetica.

La cucina: minimalismo e funzionalità

La cucina dell’ex di Belen Rodriguez è un perfetto esempio di design minimalista. Con finiture in acciaio e una palette grigia, l’ambiente è studiato per essere pratico e raffinato. Una penisola, arricchita da sgabelli in acciaio, aggiunge un tocco moderno e accogliente, ideale per momenti di convivialità. Anche qui, la luminosità è protagonista, grazie a un balcone che permette alla luce di inondare lo spazio.

Stefano De Martino ha condiviso sui social alcuni momenti della sua quotidianità in cucina, mostrando la sua personalità giocosa e il piacere di vivere appieno gli ambienti della sua casa.

L’importanza dei dettagli

Ogni angolo della casa riflette la personalità del conduttore. Riviste di moda, libri di fotografia e opere letterarie sono presenti in ogni ambiente, trasformandolo in un luogo dove arte e cultura convivono armoniosamente. Tra i titoli in bella vista spiccano volumi dedicati a Gio Ponti, maestro del design italiano, accanto a classici della letteratura come Cecità di José Saramago e Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf.

Un altro dettaglio curioso è la presenza del Sound Burger, un giradischi portatile che unisce tecnologia moderna e nostalgia vintage. Questo piccolo dispositivo sottolinea l’amore di Stefano De Martino per la musica, elemento che permea tutta la casa.

L’allestimento natalizio: tradizione con un tocco personale

Durante le festività, la casa di Stefano De Martino si arricchisce di dettagli che scaldano il cuore. L’albero di Natale, curato dalla Cartoleria Varzi, è decorato con un abbinamento classico rosso-verde-oro, che ben si sposa con lo stile moderno del salotto. Un Babbo Natale spunta dalla cima dell’albero, aggiungendo un elemento giocoso che rispecchia il carattere gioviale del conduttore.