Fonte: IPA Stefano De Martino

Balla, canta, conduce e un po’ recita: ma esiste qualcosa che Stefano De Martino non sappia fare? Sembra proprio di no. Lo ha dimostrato nel corso della sua breve vacanza sulla neve a St. Moritz, dove ha portato la famiglia per qualche giorno, dimostrandosi uno sciatore provetto. Abile con lo snowboard, nonostante i natali marittimi, il conduttore di Affari tuoi non è solito mostrare troppi particolari della sua vita privata ma per una volta ha deciso di fare un’eccezione.

Stefano De Martino sulla neve dopo il successo di Affari tuoi

Un successo che non avrebbe nemmeno sperato. Stefano De Martino si sta godendo i frutti di quello che ha seminato da settembre a questa parte, dimostrando che la Rai aveva ragione sul suo conto. Oggi che è il conduttore di punta della tv nazionale, può dirsi sereno rispetto al futuro. Pare infatti che abbia tutte le carte in regola per condurre l’edizione 2027 del Festival di Sanremo, subito dopo il biennio affidato a Carlo Conti.

Intanto, mentre la tv mette a punto i suoi prossimi anni come conduttore, lui si prende alcuni giorni di riposo per stare con la sua famiglia. In particolare con il figlio Santiago, che ha avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez, e che oggi per lui rappresenta tutto. I giorni a St. Moritz sono stati raccolti in un carosello di foto e video in cui ha immortalato i momenti più importanti e la sua abilità con lo snowboard, talento che neanche immaginavamo.

Il rapporto di Stefano De Martino con Santiago

Appena se ne presenta l’occasione, Stefano De Martino trascorre tutto il suo tempo libero insieme a suo figlio Santiago. Il ragazzo, che ormai è cresciuto e si divide tra i suoi genitori, ha un ottimo rapporto con entrambi. Li ha visti tornare insieme più volta e, ora che si sono lasciati definitivamente, appare comunque sereno perché amato molto da mamma e papà che hanno diviso le loro strade.

“Quando dormo da solo – adesso faccio veramente fatica a dormire con qualcuno che non sia mio figlio – occupo tutto il letto, in diagonale. E i miei pensieri vanno a ciò che mi aspetta. Ho imparato ad affrontare tutto quello che mi accade un giorno alla volta, quindi dormo, porto la mia ricarica al 100 per cento, e poi faccio quello che devo fare. Poi ci sono le ansie per il futuro di mio figlio, che non dipende del tutto da me. Mi chiedo: gli vorranno bene? Troverà il suo posto? Poi mi giro dall’altro lato e mi dico: vabbuò, ci pensiamo domani”, aveva raccontato in un’intervista.

E non esclude la possibilità di avere un secondo figlio, sebbene voglia prendersi tutto il tempo possibile: “Nella mia testa, a meno che io non la perda, questa seconda vita che mi aspetta è dopo la maggiore età di Santiago, tra sette anni, a 42 anni”, aveva dichiarato. Per un fratellino c’è quindi tempo: ora si gode l’amore totalizzante del papà, quello della mamma e quello della sorellina Luna Marì per la quale è già un punto di riferimento.