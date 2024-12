acasadi Sonia Bruganelli, tra arredi moderni e lussuosi

Fonte: IPA

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis durato ben 25 anni, Sonia Bruganelli si è trasferita in quella che è la sua nuova casa e che, ironia della sorte, si trova proprio nella palazzina adiacente a quella dell’ex marito. Casualità? Non proprio. Come ha raccontato la stessa Bruganelli in un’intervista, l’acquisto della casa è avvenuto ben prima della separazione e la scelta di andarci a vivere dopo essersi lasciata con Bonolis è stata quella più naturale, soprattutto alla luce del rapporto pacifico e disteso che i due hanno mantenuto.

Sonia Bruganelli, ampi spazi e dettagli lussuosi: ecco com’è la nuova casa

La nuova casa di Sonia, dove si è trasferita dopo la separazione, si trova in una palazzina vicina a quella nella quale l’opinionista abitava insieme all’ex marito Paolo Bonolis ed ha ampi spazi super luminosi. La soluzione ha un’ampia metratura ed è investita da una luce naturale davvero incantevole, ha spazi ben suddivisi e dettagli super lussuosi che la rendono raffinata e chic.

Dominata da colori chiari con prevalenza di tonalità neutre come il bianco e il beige delle pareti e dei tendaggi, ma anche il nero e il grigio di alcuni elementi d’arredo, è scaldata dalla presenza del parquet che corre per tutto l’appartamento. Caratterizzata da materiali di pregio, la nuova casa di Sonia è un inno al comfort e all’eleganza moderna, studiata nei minimi particolari.

La camera da letto di Sonia, cozy e moderna

Dagli scatti pubblicati da Repubblica a corredo dell’intervista a Sonia Bruganelli, possiamo vedere com’è arredata la stanza da letto dell’opinionista. Al centro della camera, ampia e luminosa, si trova un grande letto matrimoniale con testata in tessuto trapuntato grigio e di fronte al letto campeggia un grande baule contenitore dal mood vintage ma elegante nei toni del bianco, proprio come il contenitore del letto.

Ai lati della testata campeggiano due comodini dal design extra minimal total black e nello stesso stile c’è anche un mini tavolino dove Sonia appoggia i suoi numerosi libri. Immancabile un grande specchio a tutta parete e, sul lato della finestra impreziosita da pesanti tendaggi grigio perla, si trova un grande tv a schermo piatto.

Living chiaro, tanti libri e una lampada super costosa

Il living della nuova casa di Sonia segue lo stile del resto della casa, presentadosi ampio e luminoso, dominato dai toni chiari del bianco panna e del grigio perla, anche se non mancano tocchi di nero più contemporanei, stampe colorate e tanti libri. Anche qui la televisione è vera protagonista degli spazi: Sonia Bruganelli ha infatti dichiarato di avere una tv in ogni stanza.

Nel living ci sono anche ampie mensole su cui Sonia appoggia le foto dei figli e comode poltroncine sempre nei toni del grigio dove rilassarsi con uno dei suoi numerosi libri. Particolare il tavolino dal design decisamente moderno e originale composto da una base a cono laccato bianco e un top total black di forma rotonda. Ma l’elemento del living che più di tutti attira l’attenzione è sicuramente la lampada realizzata dell’azienda Louis Vuitton. Totem Lumineux è una lampada costituita da sette sfere realizzate in vetro di Murano soffiato a mano, sorrette dalla solida base in marmo e da anelli in ottone dorato. Gli eleganti globi riflettono la luce LED della colonna in cinque sfumature di blu, rosso, giallo e verde e porta naturalmente le firme Louis Vuitton e LV. Il prezzo? La lampada di Sonia si aggirerebbe sui 23mila euro.

La cucina con isola, minimal e contemporanea

La cucina della nuova casa della Bruganelli è un inno alla semplicità e al minimalismo. Collegata al salone, la cucina si presenta bianca, raffinata e dal design decisamente moderno, con una grande isola al centro dove è possibile mangiare e dove l’opinionista ha collocato anche alcuni elettrodomestici. I mobili sono estremamente essenziali e rendono la soluzione cucina raffinata e di design, perfettamente in linea con il resto dell’appartamento.

Tanti, infine, i dettagli particolari presenti nella nuova casa della Bruganelli come una grande scarpiera che ospite le tantissime paia di scarpa dell’opinionista e la presenza di un televisore anche nell’ampio bagno impreziosito da una grande vasca ovale bianca.