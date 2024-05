Cannes 2024, le pagelle della nona serata: Elsa Hosk è una vera diva (9), Kelly Rowland non si riprende (5)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Elsa Hosk incanta in bianco e nero al Festival. Voto: 9

Elsa Hosk, splendida modella svedese di 35 anni, ha affascinato tutti con la sua presenza alla Montée des Marches, la scenografica scalinata che conduce alle premières e proiezioni del Festival.

Indossando un tubino bicolor dal design floreale, Elsa ha sfoggiato un abito che, visto da dietro, sembra completamente bianco, grazie all’imponente gonna e alla lunga coda. Tuttavia, osservando il vestito dal davanti, si può apprezzare l’elegante contrasto cromatico che veste il seno con due raffinatissime rose bianche.

L’intero look di Elsa era completato da un morbido hairstyle da diva e da scintillanti diamanti al collo, che ne hanno esaltato la bellezza naturale. Con i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri, la modella sembrava una bambola vivente, incarnando alla perfezione il glamour e la classe del Festival. La sua presenza è stata senza dubbio trionfale e ha lasciato un’impronta indelebile sul red carpet.

Kelly Rowland e l’eleganza ritrovata dopo l’incidente ma, non basta. Voto 5

Kelly Rowland, ex cantante delle Destiny’s Child, è tornata a sfilare per i fotografi e il pubblico di Cannes con un abito bianco di pura eleganza, forse per riscattare la sua reputazione dopo il piccolo incidente della sera precedente.

Un alterco piuttosto agitato con un agente di sicurezza, che le chiedeva di accelerare il passo sulla scalinata, era presto diventato virale sul web, ma Kelly ha saputo recuperare con grazia.

Il suo look, sebbene il vestito fosse ben confezionato ed elegante, non ha raggiunto la sufficienza complessiva. La scelta della scollatura monospalla e dell’intramontabile linea a sirena ha confermato la sua grande passione per la moda, ma il look dei capelli è stato un vero disastro.

Sia il colore che lo styling con gel all’indietro hanno penalizzato la bellezza naturale di Kelly. Nonostante l’incidente, la cantante ha saputo riconquistare la scena con eleganza e compostezza, ma il suo stile complessivo ha lasciato a desiderare.

Winnie Harlow: un successo a metà. Voto 6

Winnie Harlow ha sedotto il pubblico del Festival di Cannes con un minidress dal decor floreale 3D e un bustino lingerie, una scelta di grande impatto visivo. La sfumatura prugna del suo abito è una novità per questo tappeto rosso e ma l’azzardo non si è rivelato vincente.

Infatti, Winnie è una delle modelle più affascinanti al mondo. La sua vitiligine la rende una perla rara nel mondo della moda, con una bellezza autentica che poche altre possono eguagliare ma, il look complessivo per la première de Il Conte di Montecristo non è stato dei più riusciti.

La parure Damiani della collezione Mimosa Alta Gioielleria ha aggiunto un tocco di lusso, ma il mantello nero e i maxi fiori cupi del vestito hanno dato l’impressione di un costume da party di Halloween più che di un outfit per il Festival. Il colore scuro e cupo, insieme alla varietà di tessuti utilizzati hanno creato un mix poco armonioso.

Poppy Delevingne: eleganza divina in Ermanno Scervino. Voto 7

A Cannes è arrivata anche Poppy Delevingne, che per la sua sfilata ha scelto un abito di Ermanno Scervino. Si tratta di un delicato abito sottoveste in chiffon di seta color salvia con uno spacco profondo, abbinato a sandali oro e diamanti Chopard.

La sorella della famosissima attrice Cara Delevingne sta conquistando il suo spazio nel mondo della moda e dello spettacolo, e con questo look ha decisamente fatto centro.

Il colore dell’abito le dona particolarmente, e trucco e parrucco ben studiati e leggeri enfatizzano i suoi lineamenti inglesi. Tuttavia, l’unica pecca è la sottoveste che fuoriesce dallo spacco, un dettaglio che rovina leggermente un outfit altrimenti impeccabile.

Isabeli Fontana: eleganza naturale nei toni della terra. Voto 8

Isabeli Fontana ha stupito tutti con il suo total look declinato nei toni della terra, dimostrando come la semplicità possa essere estremamente chic. La modella ha sfoggiato un lob extra luminoso, movimentato sulle punte da onde texturizzate, e un trucco che riprendeva i toni brown dell’abito e dei capelli.

Le palpebre e le labbra deep nude hanno perfettamente completato il look, sublimato da un glow magistrale. La scelta di Isabeli di puntare su una palette di colori naturali ha messo in risalto la sua bellezza autentica, confermando che la semplicità paga sempre. Con un abito che enfatizzava i suoi toni naturali e un trucco impeccabile, Isabeli ha incarnato l’essenza della vera eleganza.