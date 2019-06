Emma Marrone diventa attrice: reciterà in un film di Muccino

editato in: da

Emma Marrone diventa attrice e si prepara a recitare nel prossimo film di Gabriele Muccino.

Ad annunciarlo è stata proprio la cantante, che su Instagram ha condiviso una foto del copione, svelando di essere molto emozionata per questa nuova avventura. “Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata – ha confessato ai fan, senza nascondere la grande commozione -. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è! Ma ci voglio provare. Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita”.

Poco dopo Emma ha condiviso un video sulle Stories di Instagram in cui ha ringraziato i fan per il sostegno. “Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. L’affetto non è mai scontato – ha detto, precisando che – non c’è alcuna pausa dalla musica, anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto”.

Il film si intitola I Migliori Anni e uscirà nel 2020. I protagonisti della pellicola saranno Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Emma Marrone, ma di certo sarà centrale nella storia. Proprio qualche settimana fa l’ex cantante di Amici aveva sorpreso tutti cambiando look. Il passaggio da bionda a mora, secondo i fan, sarebbe stato dettato proprio da esigenze di riprese.

Poco dopo l’annuncio di Emma, anche Gabriele Muccino ha voluto commentare l’ingresso nel cast dell’artista pugliese. “Eccoci qui. Primo giorno di riprese – ha scritto il regista su Instagram -. Nuovo film, il mio dodicesimo. E ogni volta si ha la stessa paura ed emozione della prima volta. Che sia proprio la paura a dettare le nostre scelte, nella vita? I Migliori Anni è un film a cui penso da molto, davvero molto tempo e, dopo A Casa Tutti Bene, ho deciso di tuffarmi in questa storia che abbraccia 40 anni delle nostre vite, dal 1982 ad oggi”.

Poi il messaggio per la Marrone: “L’ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragiona a volerla così fortemente come attrice – ha detto -. E sono felice di averla con me in questo viaggio!”.