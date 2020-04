Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Secondo figlio? Ci stiamo lavorando”

editato in: da

Belen Rodriguez si confessa su Stefano De Martino e svela di sognare il secondo figlio dopo il piccolo Santiago. Dopo il ritorno di fiamma fra l’ex ballerino di Amici e la showgirl si è parlato spesso di una nuova gravidanza di Belen. In un’intervista al settimanale Chi, la Rodriguez ha raccontato di essere pronta a diventare ancora una volta mamma.

Dopo l’incontro ad Amici nel 2012, le nozze, l’arrivo di Santiago e l’addio, Belen e Stefano sono tornati insieme e oggi sono più innamorati che mai. Al settimanale di Alfonso Signorini, la Rodriguez ha confessato di essere molto felice, così tanto che presto la famiglia potrebbe allargarsi.

“Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo – ha raccontato Belen -, perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa”.

“Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio – ha ammesso l’argentina -. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione”. Belen vive nello stesso palazzo del padre Gustavo e della madre Veronica Cozzani, mentre Cecilia Rodriguez, la sorella minore, si trova in Trentino insieme al fidanzato Ignazio Moser.

La showgirl ha rivelato che anche li starebbe pensando a un figlio. Come è noto Cecilia ha vissuto una lunga love story con Francesco Monte, interrotta quando ha incontrato al GF Vip il figlio del noto ciclista. “A me piacerebbe un altro figlio – ha detto Belen -, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”.