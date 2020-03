Emma Marrone e Stefano De Martino: Belen racconta il primo incontro su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez ricorda il primo incontro con Stefano De Martino ad Amici e il loro amore, nato nel 2012 quando lui era ancora legato a Emma Marrone. All’epoca il ballerino di Maria De Filippi era fidanzato con la cantante, mentre la showgirl argentina era la compagna di Fabrizio Corona.

L’incontro avvenne sulla pista da ballo di Amici e, fra una prova e l’altra, Belen e Stefano si innamorarono, lasciando Corona e la Marrone per stare insieme. La love story, dopo pettegolezzi e indiscrezioni, venne confermata dalla stessa Rodriguez in diretta tv e causò accese polemiche, così tanto che i due abbandonarono Amici.

“Quando è iniziata la mia storia con Stefano, io stavo ancora con Fabrizio Corona e lui con Emma Marrone – ha raccontato lei di recente al settimanale Chi -. Poi le cose sono cambiate. Quando abbiamo iniziato a fare coppia fissa, io a casa cantavo sempre. Lui era reduce dalla relazione con una cantante. Aveva avuto accanto un’artista bravissima, quindi cercavo di copiarla per essere all’altezza. Non volevo essere solo bella”.

Emma Marrone, almeno all’inizio, si rifiutò di commentare l’accaduto, mentre Corona ha più volte affermato di non aver mai dimenticato Belen. Da allora sono trascorsi otto anni e la Rodriguez ha affermato di essere ancora perdutamente innamorata di suo marito. La showgirl ha postato su Instagram il video del 2012 in cui si esibisce ad Amici con Stefano. “Quella sera me la ricordo come se fosse ieri – ha scritto -. E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”.

Un anno dopo il primo incontro, Belen e Stefano si sposarono e coronarono il sogno di un figlio, Santiago. Nel 2015 la coppia comunicò di essersi separata e Belen non nascose la tristezza per il fallimento del suo matrimonio. Poi la storia con Andrea Iannone, che non è riuscita a cancellare i sentimenti per De Martino, e un ritorno di fiamma inaspettato. Da circa un anno la showgirl e il conduttore hanno deciso di riprovarci e sembrano molto felici. Attualmente convivono a Milano insieme al piccolo Santiago, ma sognano di allargare presto la famiglia con l’arrivo di un altro figlio.