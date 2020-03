Belen Rodriguez e Stefano De Martino svelano un retroscena su C’è Posta per Te

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino svelano un retroscena di C’è Posta per Te. La coppia è stata ospite del programma di Maria De Filippi, invitata da Pio e Amedeo. I comici hanno infatti chiesto alla showgirl argentina e all’ex ballerino di Amici di fare da testimoni di nozze al fratello di Amedeo. I due hanno dato vita a un siparietto comico che è continuato anche lontano dalle telecamere.

Se in tv Stefano ha commesso un gaffe, facendosi sgridare da Maria, e Belen ha sorriso di fronte all’ennesima battuta sull’ormai celebre “farfallina” di Sanremo, anche dietro le telecamere le risate non si sono fermate. Witty infatti ha diffuso un video in cui De Martino e la Rodriguez si raccontano, parlando d’amore e non solo.

La clip è stata ricondivisa anche da Belen nelle Stories di Instagram e ha divertito molto i fan. “Quanta importanza dai a una lettera?”, chiede Stefano a Belen. “Darei tanta importanza se tu mi scrivessi una lettera – spiega lei -, poi ne ho ricevute tante, ma non mi sono piaciute. Ne vorrei una tua”. E lui ribatte prontamente: “Va bene, ti farò scrivere dal mio avvocato”, facendo ridere la moglie.

Non solo: nella clip Belen svela di aver ricevuto una lettera d’amore da De Martino, forse nel periodo in cui i due erano separati oppure durante il riavvicinamento che ha portato al ritorno di fiamma. “Iniziava con amore mio e finiva con ti amo”, ha confessato un po’ imbarazzata. “Tutti i giorni scrivo una lettera – ha aggiunto Stefano – ancora la devo finire. Una lettera alla volta”. Parole che hanno fatto ridere molto la Rodriguez. La showgirl durante la puntata di C’è Posta per Te è apparsa raggiante e felice, innamoratissima del marito, con cui l’intesa è alle stelle.

“Grazie a Maria, a Pio e Amedeo e a questa coppia meravigliosa! – ha concluso Belen, facendo un bilancio dell’ospitata dalla De Filippi -. Ci avete fatto ridere, ma anche emozionare, è stato bellissimo!”.