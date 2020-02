C’è Posta Per Te: Belen incanta, De Martino fa una gaffe e Maria lo sgrida

editato in: da

Questo sabato sera, un altro appuntamento con C’è Posta Per Te ci ha tenuto compagnia, assieme a Maria De Filippi e alle sue storie strappalacrime. Ma ancora una volta sono i suoi ospiti a regalarci grandi emozioni – e anche qualche risata.

La nuova stagione di C’è Posta Per Te ha già visto grandissimi nomi del panorama italiano ed internazionale, quali Johnny Depp, Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino, Can Yaman, Mara Venier, Francesco Totti e l’intera giuria di Tu Si Que Vales – solo per citarne alcuni. Stavolta Maria De Filippi si è giocata il tutto per tutto con una coppia amatissima dal pubblico: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per loro, però, la conduttrice ha pensato qualcosa di diverso dal solito.

Non sono infatti intervenuti (almeno in un primo momento) in veste di ospiti, bensì come protagonisti veri e propri. Sono stati convocati con la classica lettera che preannuncia sempre grandi emozioni, e si sono presentati in studio senza sapere ciò che li avrebbe attesi di lì a poco. A chiamarli sono stati Pio e Amedeo, i due simpaticissimi comici che già lo scorso anno avevano avuto un’idea simile. Questa volta, hanno pensato a Maria De Filippi per aiutare un giovane ragazzo innamorato.

Lui è Gabriele, fratello di Amedeo: ha solo 24 anni, ma ha già le idee chiare su quello che vuole dalla vita. In particolare, sogna di sposare la sua fidanzata Giorgia. E al suo matrimonio ha espresso il desiderio di avere come testimoni nientemeno che Belen e Stefano. Chi meglio di loro, che da alcuni mesi sono tornati insieme scatenando il gossip italiano, simboleggiano il grande amore? Così, la showgirl argentina ha accettato di esaudire questo sogno – Stefano sembrava un po’ titubante, ma si è lasciato trasportare dall’entusiasmo.

Tra tantissime risate, Pio e Amedeo sono riusciti a convincere la splendida coppia a fare dei regali meravigliosi per le nozze di Gabriele e Giorgia. Facendo leva sulla loro comicità, hanno spinto De Martino ad acquistare una cucina, le bomboniere per gli invitati e un bellissimo anello per la proposta di matrimonio. Proposta che è arrivata pochi minuti dopo: Giorgia, entrata in studio, ha subito visto Belen e Stefano e ne è rimasta sorpresa. Non aveva ancora idea di quello che sarebbe accaduto… peccato che il ballerino napoletano abbia rovinato tutto.

Commettendo una gaffe incredibile, ha salutato la giovane e ha iniziato a parlare di nozze, spiegando come sposarsi sia ormai sopravvalutato. Il suo intento era quello di convincere Giorgia a dire di no – senza matrimonio, i regali non avevano motivo di esistere e Stefano avrebbe risparmiato una bella cifra. La sua voleva essere una battuta, naturalmente, ma in questo modo ha anticipato la proposta di nozze di Gabriele.

Maria e Belen sono intervenute immediatamente, e anche se il danno era ormai fatto sono riuscite a portare avanti lo show, regalando a Giorgia una sorpresa fantastica. Il suo fidanzato le ha fatto un discorso commovente e le ha chiesto di sposarlo: la risposta positiva della ragazza ha scatenato un’ovazione tra il pubblico. Ancora una volta, la De Filippi ha compiuto un miracolo.