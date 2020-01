C’è Posta per Te: la De Filippi trionfa e Mara Venier svela la verità sui regali

editato in: da

Maria De Filippi trionfa in tv con C’è Posta per Te e Mara Venier svela la verità sui regali che vengono consegnati dagli ospiti vip della trasmissione. Ormai da anni lo show della moglie di Costanzo è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Merito di storie che emozionano, ma anche di tanti ospiti famosi, sempre pronti a rispondere alla chiamata della conduttrice per fare felice qualcuno.

La formula del programma prevede che la celebrità che viene invitata nel salotto di C’è Posta per Te, dopo l’incontro con i fan, faccia anche dei regali. Di solito questo è il momento che emoziona di più i telespettatori. Can Yaman, ospite della seconda puntata dello show della De Filippi, ha stregato tre ragazze con la sua bellezza, regalando loro una valigetta con soldi e altri regali.

Anche Mara Venier, intervenuta nella trasmissione, ha portato dei regali per la famiglia che la voleva incontrare. La presentatrice si è commossa di fronte alla storia di Mimmo che ha perso la sua fidanzata a causa di un incidente stradale e che sta crescendo la loro bambina grazie all’aiuto della famiglia di lei.

“La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi – ha detto Mara, parlando anche della sofferenza per la morte di sua madre -. È un dolore inaccettabile. Voi siete una famiglia meravigliosa, piena di dignità e forza. Credo che la vostra forza sia proprio Beatrice, che farà 3 anni a settembre. Io ho perso mia madre che era la mia vita, il senso della mia vita. Quando se n’è andata per me era finita, non avevo più voglia di vivere. Volevo andare dove era lei. Poi la vita mi ha dato un nipotino. Mi è tornato il sorriso e la voglia di affrontare la vita. La forza la dovete trovare in Beatrice”.

Non solo lacrime, nello spazio dedicato a Mara Venier ci sono state anche tante risate, soprattutto quando la presentatrice ha rivelato che i regali fatti a C’è Posta per Te vengono pagati da Maria De Filippi e non dagli ospiti.

“Scegliete voi il posto dove andare, tanto paga Maria – ha detto regalando una crociera alla famiglia di Mimmo -. Visto che paga Maria qual è il posto più costoso dove andare? I Caraibi?”. Un concetto che Mara ha ribadito anche quando ha regalato dei succhi al ragazzo: “Visto che paga sempre Maria, fuori c’è un camion di succhi di frutta che aspetta”.

La rivelazione è piaciuta tantissimo ai fan del programma che, ancora una volta, hanno premiato la sincerità della Venier. “Sono anni che gli ospiti fanno passare per proprio i regali – ha scritto qualcuno sui social -, poi arriva zia Mara e gli sbugiarda tutti”.