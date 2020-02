C’è Posta Per Te, la De Filippi chiama i colleghi di Tu Sì Que Vales ed Emma

editato in: da

Grande ritorno per C’è Posta Per Te, che questa sera ha visto come ospiti alcuni dei volti più amati della televisione. Dopo una breve pausa dovuta al Festival di Sanremo 2020, Maria De Filippi ci ha sorpreso con un appuntamento davvero strepitoso. E naturalmente non sono mancate le lacrime.

Tanti ospiti sono già passati dallo studio di C’è Posta Per Te, in questa bellissima edizione ricca di emozioni. Abbiamo visto Luca Argentero con la sua compagna Cristina Marino, che presto diventeranno genitori, la grande Mara Venier, Giulia Michelini e l’ormai rodata coppia formata da Ciro Immobile e Jessica Melena. E poi Maria ci ha regalato grandissime sorprese con alcuni volti internazionali come Johnny Depp, Can Yaman e Antonio Banderas. Stavolta, sono stati i giudici di Tu Sì Que Vales a farci fare qualche risata.

Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammuccari hanno accompagnato il giovane Francesco in studio per raccontare la sua storia. Il ragazzo, appena 19enne, è follemente innamorato della sua Angela e voleva dimostrarle i suoi forti sentimenti regalandole una sorpresa. Da fan di Tu Sì Que Vales, la ragazza ha sempre sognato di incontrare i protagonisti del talent show. La sua è una storia commovente: da bambina, ha avuto un terribile incidente stradale nel quale hanno perso la vita suo padre e sua sorella. A causa di una lesione al midollo spinale, Angela è oggi costretta alla sedia a rotelle.

Ma per Francesco questo non è mai stato importante. Lei, con la sua passione per l’acqua, gli ha insegnato a nuotare. E presto sarà protagonista degli Europei di nuoto paralimpico e delle paralimpiadi di Tokyo. Tanti traguardi fantastici che Angela ha raggiunto con la sua forza di volontà, e il suo ragazzo ha voluto omaggiarla da Maria De Filippi. La sorpresa della giovane nel trovarsi davanti ai quattro giudici di Tu Sì Que Vales è stata davvero genuina e toccante.

Con gli occhi lucidi per l’emozione, Gerry Scotti e Rudy Zerbi hanno consegnato i loro regali ad Angela: un modellino del famoso furgoncino guidato da Piero (richiamo alla Scuderia Scotti) e una Statua della Libertà in miniatura. Francesco e la sua fidanzata potranno infatti concedersi una vacanza a New York. Infine la Ferilli, anch’essa palesemente commossa, le ha regalato una collana con alcuni bellissimi ciondoli, affinché diventi un portafortuna.

Più tardi, anche Emma Marrone ha fatto il suo ingresso in studio, accompagnata da un calorosissimo applauso. Con lei anche papà Rosario, un grande appassionato di musica e un bravo chitarrista. L’artista e suo padre hanno un bellissimo rapporto, e chi meglio di loro potevano aiutare un uomo nel dire a sua figlia quanto grande sia l’amore che prova per lei? La storia di Pino è stata davvero molto toccante: si è sempre dedicato al lavoro, per garantire una sicurezza economica alla sua famiglia, e quando la figlia Lidia si è ammalata si è reso conto di quanto le fosse stato distante.

Questa sera, con l’aiuto di Emma e del padre Rosario, Pino ha cercato di recuperare il tempo perduto e di dire a Lidia quanto bene le vuole. La cantante salentina, palesemente emozionata, ha consegnato alla ragazza alcuni bellissimi regali: un braccialetto, un corso di pasticceria da frequentare assieme a suo padre e i biglietti per il suo concerto a Napoli del 16 ottobre. E Lidia ha regalato al papà un abbraccio dolcissimo, mentre Emma ha intonato una delle sue bellissime canzoni.