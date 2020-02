C’è Posta Per Te, la De Filippi non sbaglia e punta tutto su Immobile e la moglie

editato in: da

Questa nuova stagione di C’è Posta Per Te è partita alla grande, con tante storie commoventi e numerosi ospiti d’eccezione. Maria De Filippi è riuscita ad aggiudicarsi alcuni dei più grandi nomi del mondo dello spettacolo, portando sui nostri schermi uno show sempre emozionante e sorprendente.

Basti pensare che la prima puntata del 2020 si è aperta con l’ingresso in studio di Johnny Depp, uno degli attori hollywoodiani più amati di tutti i tempi: grazie a questo colpaccio, la De Filippi ha conquistato il pubblico. E ha concluso l’appuntamento con Luca Argentero e Cristina Marino, di recente finiti al centro del gossip perché in procinto di allargare la famiglia. In seguito, la padrona di casa ha confermato il successo di C’è Posta Per Te invitando altri grandi ospiti come Can Yaman, Mara Venier, Giulia Michelini e Antonio Banderas. La quarta puntata, invece ha visto l’arrivo di una coppia molto famosa nel mondo del calcio: Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena.

Il centravanti biancoazzurro è l’idolo di moltissimi ragazzi, ed è proprio nei panni di grande campione che è intervenuto nella commovente storia di Luciana e Benny. I due genitori hanno perso il loro figlio Lorenzo, che aveva sempre provato una grandissima ammirazione per Ciro Immobile. E mamma Luciana, affranta per il dolore, non è riuscita ad essere presente come avrebbe voluto per sua figlia Arianna.

“Avrei dovuto accogliere il tuo dolore e invece ho lasciato che fossi tu a occuparmi di me. Non ho capito quanto male stessi tu e non ho capito che la tua forza era solo la cura che avevi scelto per salvare me dal dolore infinito” – così si è aperta la lettera che Luciana ha voluto dedicare a sua figlia, per chiederle perdono. La giovane Arianna, commossa per le parole di sua madre, è rimasta letteralmente a bocca aperta nel vedere Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena raggiungerla da dietro le quinte.

Il calciatore ha portato con sé un bellissimo regalo: si tratta della maglietta della Lazio che Lorenzo aveva sempre desiderato, un omaggio destinato ora ad Arianna e alla sua splendida famiglia. La moglie Melena, invece, ha regalato alla giovane il suo braccialetto con un ciondolo a forma di mongolfiera, un simbolo molto importante per Arianna. E le sorprese non sono ancora finite, perché la coppia ha deciso di donare alla ragazza anche una bellissima macchina fotografica professionale. Ancora una volta, Maria è riuscita a commuoverci con una storia dolcissima e strappalacrime.