Trucchi fai da te per tenere i ragni lontani da casa

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Di solito i ragni preferiscono vivere all’aperto, in un habitat naturale dove possono trovare facilmente le prede di cui si nutrono. Tuttavia, alcuni esemplari di ragni cercano riparo tra le mura domestiche, luoghi sicuri dove non vengono disturbati mentre tessono le loro tele e depongono le uova. Sono ospiti che, per quanto generalmente risultino innocui, non sono solitamente graditi. Per questo motivo, nel nostro articolo trovi riuniti alcuni dei consigli maggiormente utili per imparare come tenere lontani i ragni da casa, senza bisogno di ucciderli e senza nemmeno utilizzare insetticidi, che possono essere dannosi per l’ambiente e per le persone.

Anche se i ragni sono creature utili nell’ecosistema, poiché aiutano a controllare le popolazioni di insetti, in linea di massima, tutti preferiamo che i piccoli aracnidi rimangano fuori dalle nostre abitazioni. Se vuoi sapere come allontanare i ragni da casa con metodi naturali, qui trovi alcune soluzioni ecologiche e non tossiche.

La pulizia che aiuta a tenere i ragni lontano da casa

Ripostigli, sottoscala, stanzini: gli ambienti tranquilli che offrono un rifugio protetto sono una meta ambita dagli aracnidi che possono tendere ragnatele indisturbati, in attesa di catturare le prede. Mantenere la casa ben pulita è uno dei metodi più efficaci per tenere lontani i ragni. L’importante è non trascurare le stanze meno frequentate, gli angoli bui e magari anche poco ventilati: sono questi i primi punti dove i ragni vanno a cercare riparo.

Effettuare una pulizia regolare è quindi una delle strategie migliori per prevenire l’ingresso dei ragni in casa. Ecco alcuni consigli dettagliati per imparare come allontanare i ragni con metodi naturali.

Aspirapolvere

L’uso regolare dell’aspirapolvere, in particolare negli angoli, lungo i battiscopa e dietro i mobili, è necessario se vuoi rimuovere senza fatica ragni, ragnatele e uova. È essenziale concentrarsi sulle aree nascoste come sotto i divani, dietro gli armadi, tra i vasi delle piante da interni e in altri luoghi bui e tranquilli dove i ragni riescono nascondersi con grande facilità.

Ragnatele

Ogni volta che noti una ragnatela, sia all’interno che all’esterno della tua casa, devi rimuoverla immediatamente. In questo modo, eviti che vengano depositate le uova dai ragni che si nascondono dentro casa. Per farlo puoi utilizzare un panno, una scopa o l’accessorio con il bocchettone stretto dell’aspirapolvere.

Aceto

Nei lavori domestici si usa spesso l’aceto. Tra le sue caratteristiche c’è il particolare odore intenso che, essendo molto pungente, agisce come repellente naturale per i ragni. Puoi preparare una soluzione di aceto bianco e acqua, da utilizzare come efficace detergente per creare una barriera naturale contro i ragni. Ti basta passare un panno sulle porte di casa, sulle finestre, sulle tapparelle per unire pulizia e effetto repellente nei punti dai quali i ragni possono entrare.

Cibo

Se rendi la tua casa meno allettante, sarà più facile tenere i ragni lontani. Evita di lasciare avanzi di cibo in giro per casa e conserva gli alimenti in contenitori ermetici. Gli insetti sono attratti dal cibo, e dove ci sono insetti, ci saranno anche ragni pronti a cacciarli.

Crepe e fessure

La pulizia è importante per tenere lontani i ragni da casa ma è anche fondamentale ridurre la possibilità di entrata controllando sempre se ci sono crepe e fessure, soprattutto agli stipiti di porte e finestre, dalle quali i ragni possono passare. Nel caso, basta sigillare fondamentale controllare la casa alla ricerca di crepe, fessure o buchi, specialmente intorno a finestre e porte. Chiudere queste aree con dei sigillanti acrilici o silicone è la mossa migliore per impedire ai ragni e anche agli insetti di entrare in casa.

A questo proposito, un’altra barriera utile sono le zanzariere.

Umidità

I ragni sono attratti da luoghi umidi. Se vuoi tenere i ragni lontani da casa devi quindi favorire la ventilazione nelle stanze, soprattutto quelle più a rischio come il bagno. Una buona soluzione è utilizzare un deumidificatore che abbassando il tasso di umidità nella stanza rende l’ambiente meno ospitale e allontana i ragni.

Ordine e organizzazione

Mantenere la casa ordinata è importante per facilitare la pulizia ordinaria e per ridurre gli spazi nascosti dove i ragni possono annidarsi. Evita di accumulare scatole o altri oggetti, e cerca di conservare gli oggetti in contenitori ermetici piuttosto che dentro a scatole di cartone. Puoi approfittare degli insegnamenti di Marie Kondo per imparare tutti i trucchi del riordino e tenere lontani i ragni da casa.

Seguendo questi consigli, non solo renderai la tua abitazione meno accogliente per i ragni, ma contribuirai anche a creare un ambiente più igienico e piacevole per te e per la tua famiglia.

Come allontanare i ragni con metodi naturali

I repellenti naturali sono una soluzione ecologica e sicura per tenere lontani i ragni dalle nostre abitazioni, senza ricorrere a prodotti chimici che potrebbero essere dannosi per l’ambiente o per la salute. C’è chi sostiene che basta stendere una striscia di borotalco davanti a porte e finestre per scoraggiare i ragni dall’entrare casa. Per quanto possa avere successo questa strategia, trovo che sia senza alcun dubbio poco pratica.

Così come, c’è chi suggerisce di creare un’acqua aromatizzata con il tabacco, da vaporizzare nelle stanze per allontanare i ragni. Io non so dire se il sistema funzioni, ma ho il sospetto che, a meno di essere dei tabagisti incalliti, l’odore prodotto dal tabacco macerato possa tenere lontani prima di tutti gli esseri umani.

Dunque, prima di lanciarsi in esperimenti stravaganti che rischiano di sporcare casa o di avvolgerla con un cattivo odore, suggerisco di adottare altri metodi naturali per creare delle barriere naturali che possono aiutarti a tenere lontani i ragni da casa senza produrre spiacevoli effetti collaterali.

Alcune piante, come la menta e la lavanda, sono note per allontanare i ragni. Considera l’idea di collocarle vicino alle entrate della tua abitazione o di tenere dei vasi con queste piante all’interno. Anche gli oli essenziali possono essere dei buoni repellenti naturali per i ragni. Di solito si usano soprattutto l’olio di menta piperita, l’olio di eucalipto e l’olio di lavanda perché sembrano essere quelli meno tollerati dalla gran parte degli aracnidi. Puoi preparare un olio essenziale da nebulizzare in casa in un istante: devi solo aggiungere a 500 ml di acqua una ventina di gocce di olio essenziale. Tieni il liquido in un flaconcino spray e poi spruzza la soluzione attorno a porte e finestre, negli angoli al pavimento e al soffitto delle stanze e in tutti i quei punti dove ti capita di trovare più spesso i ragni.

I ragni devono essere molto sensibili agli odori perché pare che non tollerino nemmeno il profumo della noce moscata e quello degli agrumi. Una buona idea, quindi, può essere preparare delle vaschette pout pourri composte da petali, erbe essiccate e soprattutto parecchia noce moscata. Puoi collocare questi mix decorativi sui davanzali interni delle finestre: tengono lontani i ragni e profumano l’ambiente.

Nel pout pourri puoi anche aggiungere scorze di agrumi essiccate sul termosifone e poi sminuzzate o ridotte in polvere. Le bucce di arancia, di limone, di mandarino o di pompelmo contengono oli essenziali che sono potenti repellenti, efficaci per allontanare i ragni in modo naturale. Puoi anche strofinare la buccia di limone o di arancia lungo i davanzali delle finestre e le soglie delle porte, oppure puoi anche utilizzare gli oli essenziali di agrumi.

Quali sono i ragni da tenere lontani da casa

Come già accennato, i ragni che si possono trovare nelle nostre case sono innocui o poco aggressivi. Vediamo quindi quali sono le principali famiglie di aracnidi da allontanare con metodi naturali per preservare la loro funzione utile. Non dimentichiamo che la loro presenza soprattutto se in casa ci sono balconi con le piante o se hai un giardino, offre il vantaggio di tenere sotto controllo l’intrusione di parassiti, insetti e zanzare.

Con il suo clima mediterraneo, l’Italia ospita diverse specie di ragni, alcune delle quali possono occasionalmente trovare rifugio nelle abitazioni. Ecco alcune delle specie più comuni e i potenziali rischi che possono rappresentare.

Ragno domestico (Tegenaria domestica)

Questo è uno dei ragni più comuni nelle case italiane. Lo riconosci per le zampe lunghe e sottili, con il corpo marrone molto piccolo. Non è velenoso e non rappresenta una minaccia per l’uomo.

Ragno cantastorie (Steatoda paykulliana)

Questo ragno, spesso confuso con la vedova nera a causa del suo colore scuro, può essere trovato in molte case italiane. Sebbene il suo morso possa causare dolore e gonfiore, non è considerato pericoloso per l’uomo.

Ragno Violino (Loxosceles rufescens)

Sembra innocuo, perché è piccolo, ma in realtà è uno dei ragni più velenosi che abbiamo in Italia. Non raggiunge la dimensione di un centimetro e ha corpo e zampe marrone giallognolo. Di giorno sta al riparo fra le fessure, dietro a battiscopa, sotto scatole di cartone, tra la biancheria e le scarpe, ma esce allo scoperto di notte. ragno eremita, è un animale notturno che di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. Se il ragno violino ti morde, te ne accorgi perché compare una lesione arrossata, avverti prurito e bruciore e formicolii. Se i sintomi nel giro di 48 72 ore non si attenuano, bisogna chiamare il centro antiveleni, perché il ragno violino oltre al veleno può veicolare nei tessuti dei batteri che proliferano e possono complicare la guarigione.

Ragno sacco (Clubiona)

È un animaletto di piccole dimensioni che vive in molte case e giardini. Il suo colore che varia dal giallo al marrone e costruisce piccoli sacchi di seta dove si rifugia. Il suo morso non è pericoloso per l’uomo.

Questi sono solo alcuni dei ragni che più o meno tutti cerchiamo di allontanare. Che ci si riesca o meno, è importante ricordare che, sebbene molti ragni possano sembrare inquietanti, la maggior parte di loro non rappresenta una minaccia per l’uomo. Tuttavia, è sempre una buona pratica maneggiare con cautela qualsiasi ragno sconosciuto e cercare assistenza medica in caso di morso sospetto o reazioni inaspettate.