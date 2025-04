Per non perdere noi, testo e significato del nuovo singolo di Brunori Sas

Brunori Sas torna con "Per non perdere noi", brano che apre il suo album in un racconto d'amore e introspezione: testo e significato del pezzo

Fonte: IPA Brunori Sas

Dopo la sua incredibile partecipazione a Sanremo 2025 e un tour che continua a macinare sold out, Brunori Sas continua il suo viaggio tra le emozioni.

Il cantante torna con Per non perdere noi, una ballad densa di significato che, come gran parte della sua discografia, scava all’interno dei sentimenti e delle dinamiche umane regalandoci una fotografia nitida delle relazioni. Scopriamo testo e significato della canzone.

Brunori Sas, “Per non perdere noi”: significato del pezzo

Delicato e romantico come solo lui sa essere, Brunori Sas torna in radio con Per non perdere noi, un nuovo singolo contenuto nel suo ultimo album, L’albero delle noci, che riaccende l’emozione dei fan dopo la sua bellissima prova sul palco del teatro Ariston con il singolo che lo ha portato sul podio della kermesse.

Anche in questo, caso, con un pezzo scritto a quattro mani con Riccardo Sinigallia che l’ha anche prodotto, Brunori Sas scava a fondo all’interno delle relazioni umane.

Per non perdere noi, infatti, è una ballad cantautorale che racconta una relazione fatta di dinamiche ben note a coloro che vivono amori e sono esposti a paure: il pezzo fotografa una relazione vissuta pienamente, nonostante il timore di perdersi, di soffrire e di vivere un sentimento colto da piccole grandi battute d’arresto.

Un testo che apre uno spiraglio di speranza, dove i protagonisti continuano a rischiare e portare avanti il loro sentimento consapevoli che la cosa importante è non perdersi.

Per non perdere noi, che è anche il brano di apertura dell’album di Brunori Sas, fomenta l’attesa per gli appuntamenti del tour estivo del cantautore: 16 tappe tra giugno e agosto nelle arene e rassegne musicali a cielo aperto più suggestive d’Italia.

“Per non perdere noi”, testo di Brunori Sas

Alla fine dei conti non è nemmeno l’amore

Il punto della questione

È quasi un’ostinazione

A tenere in piedi un sogno, un ideale

Mentre tutto intorno va a puttane

O forse è solamente un bacio prima di partire

La ragione per tornare

Alla fine dei conti non è nemmeno più amore

Quello che ci tiene insieme

È più una combinazione

Di silenzi e di parole rimandate

Per non ferirsi, per non farsi male

Per non cadere nella tentazione di mentire

Per non soffrire

Più di quello che hai perso tu

Più di quello che ho perso io

Siamo stati due eroi

A non perdere noi

E alla fine dei conti non è la paura di morire

Ma quella di restare soli

Che ci ha fatto tremare

Che ci ha fatto dubitare che fosse amore

Persino quando tutto andava bene

E non c’era nemmeno una ragione per temere

Che non soffrire

Più di quello che hai perso tu

Più di quello che ho perso io

Siamo stati due eroi

A non perdere noi

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Di silenzi e di parole masticate

Per non ferirsi, per non farsi male

E per tenere ancora vivo il cuore

E continuare

Più di quello che hai perso tu

Più di quello che ho perso io

Siamo stati due eroi

A non perderci, noi