Lorella Cuccarini e Riki insieme col tormentone Cha Cha Twist!: “Impossibile resistere”

Fonte: Ufficio stampa - Riki Lorella Cuccarini e Riki

Lorella Cuccarini insieme a Riki è pronta a far ballare l’Italia con quello che si preannuncia il tormentone dell’estate 2025: Cha Cha Twist!.

Riki e Lorella Cuccarini annunciano il Cha Cha Twist!

Con un messaggio condiviso su Instagram Lorella Cuccarini e Riki annunciano l’uscita del nuovo brano Cha Cha Twist! (Columbia / Sony Music) per venerdì 13 giugno ed è già hit dell’estate. L’inedito è successivo alla pubblicazione di Quanto sei bella e Carillon che hanno segnato il ritorno sulle scene musicale dell’artista a circa due anni dall’ultima release.

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, tornato sul mercato con prodotti e immagini musicali più maturi, comunicando la sua arte, il suo sistema e la sua emotività, attraverso una vesta nuova, più autentica, artistica e sincera, lancia la sua hit estiva, a pochi mesi dal nuovo album, previsto entro la fine dell’anno.

Il Cha Cha Twist! è un invito a ballare con spensieratezza, abbandonando la routine per godersi i momenti più semplici, reali e sentiti. Dopo i primi due singoli più sentimentali e strutturati, Cha Cha Twist! unisce il retrò dei grandi classici estivi a quello più contemporaneo, dal gusto orecchiabile, vivace e colorato.

La sorpresa di Lorella Cuccarini

Qualche giorno fa Lorella Cuccarini aveva lasciato intendere sul suo profilo Instagram che qualcosa di grande stava per accadere. Infatti, aveva postato una foto che la ritraeva schiena contro schiena con un ragazzo, commentando: “La nostra colonna sonora dell’estate ce l’abbiamo, presto sarà anche vostra.

Ma in tutto questo, avete capito chi si nasconde dietro di me? 😜”.

Qualcuno aveva ipotizzato che si trattava di Bresh, invece no: è Riki. La coppia, legata dal filo conduttore di Amici, è vincente. “Con la mitica Lorella 😍😍😍♥️ bravo Riky, non potevi fare scelta migliore 😍😍😍😍”, scrive un fan della mitica ballerina e presentatrice. “Che belli che siete ❤️”; “+1000000 di aura per questo duo scoppiettante✨💃🏻”, commentano altri. E tutti si aspettano che Cuccarini e Riki voleranno quest’estate.

Sono tutti pronti a ballare: “Già adoro😍quest’estate si balla💃🔥”; “Impossibile non mettersi a ballare 😍🔥”. E ancora: “Si balla tutta l’estate la hit🫡”.

Cha Cha Twist!, testo

Tu che mi porti a ballare

Io che dondolo ancora un pò

In un sogno retrò

A volte basta solo un twist

Maglietta e jeans

Gli altri vestiti un po’ più chic

Da fashion week

No no no qui non è Paris

Sai mon amie

A volte basta perdersi

Tra qualche spritz

Con una hit

Me gustas tu e non mi nascondo

Tu tu chiami e non ti rispondo

Segreteria, riattacchi e via

Un tuffo in mare e dopo non parlare

Ba ba ba

Baciami mami

Ondeggia e batti le mani

Un salto shakera i fianchi e dopo muovili così

Gira e poi rigira e ricomincia ancora

Baciami mami

Ondeggia in punta di piedi

Un salto shakera i fianchi e dopo muovili così

Gira e poi rigira e ricomincia il cha cha twist

Na na na, na na na, na na na

Mami balla il cha cha twist

Esci a mezzanotte che la sabbia non scotta

Il buio ti innamora se la luna ti tocca

Canzoni démodé

Che canteremo a squarciagola

Fidati di me

Vedrai che anche stanotte vola

Dentro ai juke box, tra i risciò, i pedalò e nei bar

Ballano un twist, ti ricordi come si fa?

Baciami mami

Ondeggia in punta di piedi

Un salto shakera i fianchi e dopo muovili così

Gira e poi rigira e ricomincia ancora

Baciami mami

Ondeggia in punta di piedi

Un salto shakera i fianchi e dopo muovili così

Gira e poi rigira e ricomincia il cha cha twist

Na na na, na na na, na na na

Mami balla il cha cha twist

Oh oh oh, oh oh oh

Mami balla il cha cha twist

Ba ba ba

Baciami mami

Ondeggia e batti le mani

Un salto shakera i fianchi e dopo muovili così

Gira e poi rigira e ricomincia ancora

Baciami mami

Ondeggia in punta di piedi

Un salto shakera i fianchi e dopo muovili così

Gira e poi rigira e ricomincia il cha cha twist

Mami balla il cha cha twist

Mami balla il cha cha twist