Si respira aria di Amici nel backstage di Cha Cha Twist!, hit estiva di Riki, che ha deciso di collaborare con Lorella Cuccarini. Un atteso ritorno sulle scene per il giovane talento, che sta lavorando per anticipare al meglio ai suoi fan l’uscita dell’album Casabase.

Entro la fine del 2025 uscirà Casabase. Nel frattempo, però, Riki ha già lanciato Quanto sei bella e Carillon. Si è preso del tempo per questo progetto, considerando come i suoi ultimi lanci risalgano a ben due anni fa.

Ha alle spalle 350mila copie vendute, frutto di 3 dischi pubblicati, e un totale di ben 47 brani all’attivo, valsi 8 dischi di platino. Un artista importante della scena italiana, che per il suo nuovo brano è tornato alle origini.

Il singolo è uscito lo scorso venerdì 13 giugno. Quest’oggi, venerdì 20 giugno, è però stato lanciato il videoclip, che è una vera e propria esplosione di colori. Ha lavorato fianco a fianco con la ben nota ballerina, cantante e conduttrice su due set, celebrano l’incontro tra generazioni, il divertimento e la tradizione.

Il backstage di Cha Cha Twist!

Un featuring che promette di far ballare per tutta l’estate. Riccardo Marcuzzo, questo è il vero nome di Riki, ha infatti voglia di far ascoltare i suoi brani più maturi ma, al tempo stesso, non mira di certo a smettere di far ballare i suoi fan.

Cha Cha Twist! È proprio un invito a ballare senza troppi pensieri per la esta. Dopo i primi due singoli più sentimentali, spazio a un po’ di sana leggerezza. L’estate lo pretende. Il videoclip ci trascina in un viaggio. L’atmosfera cardine è quella della riviera italiana, delle vacanze in famiglia e dei grandi gruppi in spiaggia. A metà strada tra Sapore di mare e le estati roventi di chi cantava a squarciagola gli 883.

In questo ventaglio di colori, però, c’è dell’altro. Si va un po’ più indietro, come il microfono che Riki stringe tra le mani nei primi istanti anticipa. Lorella Cuccarini ci porta in un club che sembra essere al di fuori del tempo, tra elementi di differenti epoche.

Tutti ballano il twist in spiaggia, nel divertimento generale, mescolando età differenti. Il ritmo però prende tutti allo stesso modo, dai bambini agli adolescenti, dai ventenni ai propri genitori. In questo articolo abbiamo proposto anche alcune foto del videoclip, che aiutano ad apprezzare di più il lavoro svolto. Alla fine del video, però, è stato deciso di lasciare in fase di montaggio qualche secondo “reale”. Si vedono infatti gli addetti ai lavori che ballano a ritmo. Frutto del clima euforico e rilassato. Il mix perfetto per un lavoro ben riuscito.