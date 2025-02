Chiara Ferragni, San Valentino d’amore: così scaccia le voci di crisi con Tronchetti Provera

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Dopo qualche giorno di latitanza oltre confine, Chiara Ferragni atterra a Milano. Appena il tempo di scendere dall’aereo e il suo profilo Instagram si illumina con l’immagine di un bouquet di rose rosse. Messaggio subliminale o risposta diretta alle chiacchiere? Sta di fatto che, mentre i giornali la davano in crisi, il suo San Valentino ha avuto il sigillo del classico romanticismo old school. I follower registrano, analizzano e, ovviamente, commentano questo mazzolin di rose targato Tronchetti Provera.

Ritorno a Milano e una storia social dal sapore romantico

Allo scoccare della mezzanotte, il profilo Instagram di Chiara Ferragni si accende con un’inquadratura studiata alla perfezione: rose rosse, mano ben posizionata, nessun errore di comunicazione.

I giornali la volevano in crisi, e invece eccola qui, con un gesto che ribalta il copione del gossip. Giovanni Tronchetti Provera è il nome sulla bocca di tutti, ma solo nel cuore di Chiara. Eccola qui, la solita regia impeccabile di un San Valentino perfetto per mandare un messaggio senza bisogno di didascalie.

Un viaggio a Dubai tra impegni e coincidenze

La trasferta negli Emirati Arabi si è incrociata con il Festival di Sanremo, un tempismo che fa pensare che sia ovviamente fatto apposta. Mentre Fedez calcava il palco dell’Ariston con il solito carico di polemiche e attenzione mediatica, lei si accomodava tra gli esperti di digital strategy e algoritmi, dimostrando che i numeri, se ben maneggiati, valgono più delle parole. “Buon Sanremo a chi lo festeggia” ha scritto, una frase volutamente leggera, ma anche velenosa.

L’influencer tra impegni e gossip

Nonostante le polemiche legate al caso Pandoro e le questioni legali ancora aperte, Chiara Ferragni continua la sua marcia, imperterrita e immune agli scossoni mediatici. Business, eventi, strategie digitali: nulla la distrae dal suo copione da protagonista.

Ma ora i riflettori si stringono su un altro atto della sua personale saga, quello sentimentale. Si attendono nuovi sviluppi, e conoscendo la regina della narrazione social, di certo non lascerà il pubblico a bocca asciutta. Nel frattempo, tra le storie di Instagram, un dettaglio più intimo: i fiori, sempre loro, sempre rossi, nel tavolino del soggiorno di casa. Un gesto che avrebbe fatto chiunque.

Anche all’Ariston si parla di Ferragni

Non bastava l’attenzione mediatica su di lei, ora il nome di Chiara Ferragni riecheggia persino sul palco di Sanremo. Katia Follesa, durante la sua partecipazione come co-conduttrice, ha deciso di giocare con il monologo che l’imprenditrice aveva portato all’Ariston due anni fa. “Che fai?”, chiede Conti. “Un monologo”, risponde lei, puntando dritto alla celebre lettera alla ‘me bambina’.

Il conduttore non ci sta e le porta via il leggio: “No, il monologo quest’anno no”. Ma la Follesa non si arrende: “Dai, almeno una bella lettera alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona”. Il pubblico esplode, tra risate e applausi. Un chiaro segnale che, volente o nolente, il nome Ferragni rimane ben saldo nei discorsi del Festival.