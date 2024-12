Bruce Willis, la dedica della moglie Emma: “Un peso nel cuore e un vuoto nello stomaco”

Fonte: IPA Bruce Willis

Quella di Emma Heming a Bruce Willis nel giorno del loro diciassettesimo anniversario è una dedica piena d’amore, con una riflessione che ha scelto di condividere con i fan. Su Instagram, la Heming ha pubblicato uno scatto meraviglioso insieme all’attore, che soffre di demenza frontotemporale.

Bruce Willis, la dedica della moglie Emma Heming per l’anniversario

Domenica 29 dicembre, Emma Heming ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto al tramonto e una dedica per Bruce Willis, suo marito, sposato nel 2009. Un anniversario importante, che celebra il giorno dell’inizio della relazione: “17 anni di noi“, così ha iniziato il messaggio, per poi proseguire con alcune riflessioni e perplessità legate proprio a questo giorno speciale e romantico per le coppie. “Gli anniversari, tempo fa, erano pieni di entusiasmo”.

Eppure, oggi i sentimenti e le emozioni sono tante, ma anche contrastanti tra loro, perché c’è l’amore, che non si è mai spento ma anzi rafforzato, e c’è l’ombra della malattia di Bruce Willis, la demenza frontotemporale. “Ora, a essere onesta, suscitano in me tantissime emozioni, lasciandomi con un peso nel cuore e un vuoto nello stomaco. Mi concedo 30 minuti per restare nel ‘perché lui, perché noi’, per sentire la rabbia e il dolore. Poi mi scrollo tutto di dosso e torno a ciò che è. E ciò che è… è amore incondizionato. Mi sento fortunata a sapere cos’è, grazie a lui. Rifarei tutto altre mille volte, senza esitare”.

Gli ultimi anni difficili di Bruce Willis

Sono stati anni difficili per Bruce Willis, anche se pieni d’amore e d’affetto, di vicinanza della sua famiglia allargata: la moglie Emma Heming non gli ha mai lasciato la mano, e così anche l’ex moglie Demi Moore è andata spesso a trovarlo. Le figlie sono sempre presenti per lui, e nei giorni di festa non mancano di riempirlo di attenzioni e di pensieri.

Nel 2022, all’attore è stata diagnosticata in prima battuta l’afasia, un disturbo del linguaggio che lo ha portato a ritirarsi dalla recitazione. L’anno successivo, nel 2023, la famiglia, con un comunicato congiunto, ha annunciato una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale, una condizione che può causare problemi di linguaggio e cambiamenti della personalità.

Dopo la diagnosi, la moglie Emma si è spesso aperta con i fan: nel 2023, prima del compleanno del marito, ha raccontato di “aver pianto tutta la mattina”. Una scelta non facile, quella di condividere anche i lati più crudi del suo vissuto da caregiver: “Penso solo che sia importante condividere tutti gli aspetti. Ricevo sempre questi messaggi e la gente mi dice sempre, ‘Oh, sei così forte. Non so come fai.’ Non mi viene data scelta. Vorrei averla, ma sto anche crescendo due bambine”.

Willis ha avuto tre figlie con l’ex Demi Moore – Rumer (che l’ha reso nonno nel 2023 per la prima volta), Scout e Tallulah – e due da Emma, Mabel (12 anni) ed Evelyn (10 anni). La Heming sta anche scrivendo un libro su questo periodo, con l’obiettivo di condividere informazioni e risorse per aiutare le persone che “si troveranno nella sua stessa situazione” e per offrire loro tutto il supporto necessario.