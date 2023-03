Bruce Willis ed Emma Heming, l’amore oltre la malattia: la dedica per i 14 anni di nozze

Uniti nei momenti più belli, ma anche in quelli più difficili: l’amore che lega Bruce Willis ed Emma Heming è grande e lo stanno dimostrando nell’affrontare la malattia dell’attore. Un anno fa, infatti, è arrivata una prima diagnosi per l’attore e si parlava di afasia poi, con un nuovo comunicato a febbraio di quest’anno, la famiglia ha spiegato che soffre di demenza. Un motivo in più per dare valore a ogni istante, cosa che la moglie Emma Heming ha fatto in occasione dei 14 anni di matrimonio con un post e una dedica speciali.

Bruce Willis ed Emma Heming, le parole per i 14 anni di matrimonio

Un amore grande. È quello che lega Bruce Willis ed Emma Heming, ed entrambi alla loro bellissima famiglia allargata. E mai come nell’ultimo anno, da quando la famiglia ha rivelato le condizioni di salute dell’attore, questo sentimento è emerso. Perché Emma non è sola, insieme a lei ci sono le figlie, la ex di Bruce, Demi Moore, e le tre figlie che ha avuto con lui.

Emma e Bruce si sono sposati nel 2009 e lei ha voluto celebrare i 14 anni di matrimonio con una serie di post su Instagram che riescono a restituire il grande sentimento che li unisce.

A partire da un’immagine con dei fiori, a corredo della quale ha scritto: “Oggi sono 14 anni di matrimonio con l’amore più grande della mia vita“, fino a un bellissimo video, che risale a quattro anni fa, quando hanno deciso di rinnovare le promesse in occasione di un anniversario così importante.

“Nel giorno del nostro 10° anniversario di matrimonio abbiamo deciso di rinnovare le nostre promesse nello stesso posto in cui abbiamo detto “lo voglio” nel 2009”, si legge a corredo del video condiviso. Un modo per spiegare quanto siano importanti i ricordi e il non lasciarsi mai sfuggire le occasioni per stare insieme e celebrare l’affetto.

“Sono così felice che l’abbiamo fatto. Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con famiglia e amici. Questi sono i momenti e le bellissime sacche di ricordi ai quali puoi aggrapparti per tutta la vita. E riusciamo a tenere quei ricordi vivi e sicuri per quelli che potrebbero non essere in grado di farlo”.

Poi ha concluso ringraziando chi ha contribuito a rendere speciale quella giornata: dalla ex moglie di Bruce Willis, Demi Moore che ha fatto le riprese, a Rumer e Scout LaRue che hanno cantato, fino alle figlie che Emma ha avuto con l’attore e che si sono occupate dei fiori.

Bruce Willis, il compleanno circondato dall’affetto della famiglia

Pochi giorni prima dell’anniversario di matrimonio, Bruce Willis ha festeggiato il suo compleanno: l’attore ha spento 68 candeline il 19 marzo circondato dall’affetto di tutte le donne della sua vita. Che lo hanno anche celebrato con post speciali attraverso i social. Demi Moore, ad esempio, ha condiviso un emozionante video dei festeggiamenti in cui li si vede tutti insieme cantargli tanti auguri a te, prima che spenga le candeline. E poi ricordi, dediche, parole che riescono a trasmettere l’amore che li lega.

Proprio come il post speciale di Emma per i 14 anni di nozze, che mostra l’amore forte e oltre alla malattia.