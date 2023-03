“Un giorno buono”. Bruce Willis compie gli anni: il video della famiglia

Bruce Willis ha “soffiato” su 68 candeline il 19 marzo 2023: l’attore, ormai in pensione a seguito della diagnosi di demenza, ha trascorso questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia. A condividere i post sono stati proprio loro, dall’ex Demi Moore all’attuale moglie, Emma Heming Willis. Un video emozionante, che mostra le condizioni dell’attore e la felicità di essere circondato dalle donne della sua vita.

Bruce Willis compie 68 anni: il video del compleanno su Instagram

La famiglia di Bruce Willis non lo sta lasciando da solo nemmeno per un secondo, dopo la diagnosi di demenza frontotemporale. Sono tutti presenti, uniti come una grande famiglia, per sostenerlo, ma non solo: anche per creare ricordi preziosi. L’ex Demi Moore ha condiviso un video su Instagram: in sottofondo, tutti stanno cantando “Happy Birthday” all’attore, che appare visibilmente felice ed emozionato.

“Buon compleanno, BW! Sono così felice di poterti festeggiare oggi”. La Moore ha anche ringraziato tutti i fan per i calorosi auguri e per il sostegno che fino ad oggi non è mai mancato nei confronti dell’attore. Naturalmente, anche le figlie avute con la Moore – Rumer, Scout e Tallulah – hanno pubblicato sui social degli scatti con il loro papà.

Gli auguri delle figlie

“Oggi non è necessariamente un giorno facile, perché è un giorno pieno di amore. (…) Ma il dolore è un prezzo che pagherò per sempre per conoscere questo amore così importante. Ti amo”. A scrivere questo post struggente è stata Scout, che ha pubblicato anche una foto da bambina insieme al papà.

Presente alla festa di famiglia anche Rumer Willis, che al momento è incinta del suo primo figlio. Una gioia immensa per l’attore, che spesso ha espresso il desiderio di voler diventare nonno. “Ti amo fino alla Luna”, ha scritto su Instagram, condividendo il video di mamma Demi.

Emma Heming, il supporto al marito

Emma Heming ha sposato Bruce Willis nel 2009, e insieme hanno avuto due figlie. “Ho momenti di tristezza ogni giorno, dolore, ogni giorno, e lo sento davvero oggi nel giorno del suo compleanno”, ha scritto, senza nascondere le difficoltà sorte a seguito della diagnosi di demenza. In ogni caso, però, almeno per il compleanno, è stato un “giorno buono”, positivo per Willis.

Di recente, Emma è dovuta intervenire a seguito di una indiscrezione. Secondo i media americani, Demi Moore si sarebbe trasferita a casa di Willis per sostenerlo. “Stronchiamo questo gossip sul nascere, è così stupido. Per favore, smettetela. Devo difendere mio marito. E trasformerò il mio dolore, la rabbia e la tristezza e farò qualcosa di buono attorno a qualcosa che mi fa sentire meno buona”.

Come sta Bruce Willis

Inizialmente si è parlato di afasia, e in seguito è arrivata la diagnosi ufficiale: la demenza frontotemporale, una condizione che, purtroppo, presenta delle conseguenze sulle abilita cognitive, sul comportamento e sul linguaggio, oltre che sul movimento e sulla personalità.

Stando a quanto riferito dai media americani e da fonti vicine alla famiglia, le condizioni di salute di Bruce Willis sarebbero peggiorate nelle ultime settimane: “Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui”, hanno riferito alcune fonti al quotidiano Marca.