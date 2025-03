Bruce Willis: 70 anni in famiglia. E Demi posta foto inedite e commoventi

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Bruce Willis, i 70 anni del “duro” di Hollywood: le donne della sua vita

Bruce Willis, l’attore simbolo di Hollywood, protagonista di 40 anni di action movie, dai primi anni ’80 al 2023, anno del suo ultimo film, da quando la famiglia ha diffuso la notizia della malattia neurodegenerativa dell’attore, l’Afasia, si è ritirato a vivere nel suo ranch nell’Idaho, circondato e protetto dall’amore della sua grande e bellissima famiglia allargata: la moglie Emma, le due figlie avute con lei, l’ex Demi Moore e le loro tre figlie Rumer, Scout e Tallulah. Un harem al femminile che lo coccola, protegge e ogni tanto, attraverso i social, diffonde notizie e aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il 19 marzo 2025 Bruce ha compiuto 70 anni. E se in un altro momento e situazione avrebbe probabilmente festeggiato nello show biz, con un mega party insieme ai tanti colleghi e amici, lo ha invece fatto in famiglia, con una festa intima e riservata. Perché Bruce fatica a parlare, ricordare: la cosa peggiore per chiunque e ancor più per chi ha fatto delle memoria il proprio lavoro.

Demi ha postato delle foto del compleanno, dove si vede l’attore ridere insieme alle sue “ragazze”, apparentemente felice e sereno. E ha scritto semplicemente: “Tempo di qualità con il nostro BW… Quanto amore si è sentito! Continuate a versarlo! ♥️”.

Chi ha avuto la sfortuna di avere un amico o un parente colpito da malattie di questo tipo, che tolgono parola e ricordi, sa quanto sia terribile per loro e per chi sta loro vicino. Bruce ha la fortuna immensa che in qualche modo la sua luce, intelligenza, sorriso non si spegneranno mai: i suoi film bellissimi, da Pulp Fiction a Die Hard, dal Sesto Senso a Sin City continueranno a parlare per lui.