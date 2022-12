Siero Botox Effect: il potere della naturalezza biologica certificata per una pelle più giovane, compatta e sana

Non solo una tendenza – lanciata dalle star – ma soprattutto una scelta consapevole: la skin care routine è sempre più green, grazie a prodotti di origine vegetale che fanno bene al Pianeta e alla pelle. Oggi la scelta dei cosmetici è mirata a rispettare la sostenibilità e punta verso soluzioni che sono vegetali, cruelty free e con un INCI chiaro e conciso.

D’altronde la Natura ha da offrirci tantissimi ingredienti in grado di regalare risultati favolosi. Basti pensare al botox naturale che ha sostituito quello sintetico, con un effetto lifting eccezionale che ha conquistato celebrity e appassionate di beauty. Dall’argan alle vitamine pure, sino al collagene, le formulazioni naturali al 100% sono l’arma vincente contro rughe e segni del tempo. Prive di agenti chimici o parabeni, puntano su ingredienti che arrivano da agricoltura biologica e sono selezionati con cura.

I principi attivi del Siero Botox Effect

Fra i prodotti green più interessanti e che stanno rivoluzionando il settore c’è il Siero Botox Effect, con proprietà dermatologiche eccezionali. Conosciuto anche come “botulino vegetale”, è il segreto di bellezza di tantissime star internazionali. Consente infatti di ottenere dei risultati visibili in appena trenta minuti senza ricorrere al chirurgo o alle punturine, donando un effetto simile a quello del trattamento con la tossina botulinica. Il tutto con una naturalezza biologica altamente certificata e con la sicurezza di ottenere una pelle fresca, giovane e senza segni del tempo.

Qual è il segreto di questo siero? Senza ombra di dubbio i principi attivi al suo interno. In particolare, l’estratto naturale di Acmella Oleracea che agisce sulla pelle donando un effetto botox like e riducendo le rughe d’espressione. Troviamo poi l’acido ialuronico 3P che idrata la pelle su tre differenti livelli epidermici (basso, medio e alto peso molecolare). Rimpolpa e ringiovanisce in profondità, regalando un viso luminoso e tonico, naturalmente più giovane. Infine a rendere il siero ancora più efficace ci pensano le vitamine B5 (Phantenol) e B3 (Niacinamide), e l’olio di Argan. Quest’ultimo, ricco di antiossidanti, combatte l’invecchiamento cellulare e stimola la produzione di elastina e collagene.

Come fare per avere una pelle immediatamente più bella

Il Siero Botox Effect permette di eliminare le rughe, i segni dell’invecchiamento e le micro-rughe d’espressione pochi minuti dopo l’applicazione. Basta solo mezz’ora per avvertire già i primi risultati e ammirare allo specchio una pelle finalmente soda, luminosa e stupenda! Tutto grazie a ingredienti 100% naturali e certificati.

L’effetto dura circa 8-10 ore, per questo si consiglia un utilizzo prolungato, capace di contrastare in modo efficace i segni d’espressione. 28 giorni dopo l’uso continuo si avvertirà una tonicità maggiore, merito del botox naturale che agisce in profondità, rimpolpando e distendendo. L’applicazione è semplicissima. Basterà massaggiare una piccola quantità di prodotto sul volto con movimenti circolari sino ad ottenere il completo assorbimento.

I risultati si colgono a vista d’occhio e non è un caso che il botox naturale sia riuscito a conquistare anche tantissime star. A usarlo sono cantanti come Jennifer Lopez, ma anche star del cinema come Julia Roberts, sino ai reali, come Kate Middleton. La moglie di William e membro della Royal Family inglese adora prendersi cura della sua pelle e lo fa puntando su cosmetici naturali. Il merito della sua pelle compatta e favolosa in ogni occasione sarebbe proprio del botulino naturale che utilizza quotidianamente.