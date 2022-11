Antirughe naturale effetto botox per una skin care perfetta

Un incarnato perfetto, rughe distese e una pelle splendida: il segreto delle star per un viso sempre giovane è l’antirughe naturale effetto botox. I prodotti naturali infatti sono ormai un must have per la skin care delle celebrities che con maggiore frequenza hanno iniziato a utilizzare soluzioni soft, ma super efficaci, ideali per sostituire gli interventi di chirurgia estetica.

Basta punturine e bisturi: gli antirughe naturali non filmano la pelle, piuttosto la nutrono in profondità, rispettandola. Hanno un effetto levigante, idratante e antirughe, esaltano la filigrana e la compattezza, rispettando al massimo la sensibilità individuale.

Il bello dei prodotti naturali effetto botox? Producono risultati stupefacenti in pochissimo tempo. Come già mostrato da celebrities e royal, i risultati ottenuti dall’applicazione di prodotti naturali effetto botox sono impareggiabili.

Linea BioBotulin Skin Care: quali sono gli ingredienti “magici” per mantenere la pelle giovane e levigata

Qual è il segreto delle creme effetto botox? Ovviamente la formulazione, realizzata con ingredienti che non contengono la tossina botulinica, ma agiscono allo stesso modo. Hanno infatti un effetto tensore che rilassa e decontrae i muscoli del volto, agendo in modo mirato per eliminare le micro-rughe d’espressione e i segni dell’invecchiamento.

Fra i prodotti più amati dalle star ci sono quelli della Linea BioBotulin Skin Care BOTOX EFFECT. I principi attivi contenuti in queste creme illuminano, rimpolpano, ridensificano e idratano la pelle per un effetto lifting straordinario. Il successo dell’antirughe naturale sta in una formulazione eccezionale a base di Acmella, acido ialuronico 3P, olio di argan puro 100% biologico, vitamina B5 e B3.

Dalla pianta di Acmella Oleracea infatti viene estratto un potente anestetico locale, lo Spilanthol. Applicato sul viso si assorbe rapidamente, rilassando i muscoli e riducendo le contrazioni che provocano le rughe d’espressione. Numerosi studi ne hanno dimostrato l’estrema efficacia, con un effetto duraturo e immediato, simile a quello del botulino, ma anche curativo, grazie all’azione sulle fibre di collagene.

A questo straordinario ingrediente si somma l’acido Ialuronico Puro 3P, frutto della biotecnologia. Riattiva la rigenerazione cellulare e migliora la produzione di collagene, regalando una pelle rassodata, luminosa ed elastica. Il suo potere? Agisce in profondità con un’azione a lungo termine su tre diverse dimensioni (basso, medio e alto peso molecolare).

Infine l’olio di Argan rende la pelle soffice e vellutata, contrastando l’azione dei radicali liberi e idratando al massimo. Si tratta dell’alleato perfetto per fare il pieno di acido linoleico, vitamina E, A, F, steroli, carotene, acido linoleico: alleati dell’epidermide e perfetti per un effetto seta.

Linea di prodotti per la Bellezza della pelle firmata Argan Milano Bio Cosmetics: tutti i benefici

Perché scegliere i prodotti della Linea BioBotulin Skin Care BOTOX EFFECT? Negli ultimi anni il mondo della skincare si è evoluto, spostandosi verso la scelta di soluzioni sempre più naturali. Il trend, nato dalle dive di Hollywood, ha presto contagiato tutti. Merito dei numerosi benefici che sono visibili sin da subito e dell’impronta decisamente green di creme e sieri.

Qui possiamo evidenziare i diversi benefici della Linea BioBotulin Skin Care BOTOX EFFECT, una delle soluzioni naturali ad oggi molto apprezzate dalle celebrità di Hollywood. L’organic botox infatti punta su prodotti che sono il risultato di ricerche nel settore della biotecnologia, dunque sicuri ed efficaci. Le formulazioni sono naturali al 100%, senza agenti chimici o parabeni, create con ingredienti che provengono da agricolutra biologica.

La texture è leggera, si assorbe in fretta e agisce immediatamente. I principi attivi infatti decontraggono i muscoli mimici del volto sin dalla prima applicazione, eliminando le rughe e bloccandone la formazione. L’effetto lifting è immediato. Rimpolpa, illumina, tonifica e idrata, nutrendo tutti gli strati della pelle.

In più è possibile scegliere la versione che si preferisce. Quella in crema, con una texture più corposa e soffice grazie alla BioBotulin 24h Skin Care CREAM BOTOX EFFECT, e quella in siero, ad assorbimento super rapido con BioBotulin Skin Care SERUM BOTOX EFFECT. Una novità beauty da non perdere per una pelle bellissima senza botox, proprio come le star!