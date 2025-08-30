L’argirelina è ingrediente segreto effetto botox che devi inserire subito nella tua skincare routine

Ecco l'ingrediente game changer che stimola la distensione cutanea e previene la formazione di nuovi segni.

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 30 Agosto 2025 09:01

L’argirelina è ingrediente segreto effetto botox che devi inserire subito nella tua skincare routine
iStock
L'argirelina da provare subito sulla tua pelle

Negli ultimi anni si parla sempre di più di un ingrediente innovativo che promette una pelle più liscia e giovane senza ricorrere a trattamenti invasivi: l’Argirelina. Spesso viene definita come un’alternativa “dolce” al botox, perché agisce direttamente sulle rughe d’espressione, riducendole visibilmente con costanza e senza aghi.
Ma cos’è esattamente e perché piace così tanto?

Cos’è l’Argirelina e perché è diversa dagli altri attivi

L’argirelina è un peptide, cioè una piccola catena di amminoacidi, che ha la capacità di rilassare i micro-muscoli del viso. In pratica aiuta ad attenuare quelle rughe che si formano quando sorridiamo, strizziamo gli occhi o aggrottiamo la fronte.
Il risultato? Una pelle più distesa, fresca e compatta. Non solo: stimola anche la produzione di collagene, rendendo la pelle più elastica nel tempo. È delicata, adatta a tutti i tipi di pelle e può essere inserita facilmente nella routine quotidiana, soprattutto nei sieri e nelle creme.

I benefici dell’Argirelina

  • Riduce le rughe di espressione (fronte, contorno occhi, zampe di gallina)
  • Dona un aspetto più levigato e riposato al viso
  • Migliora elasticità e compattezza
  • È ben tollerata e non invasiva
  • Si abbina bene con altri ingredienti come acido ialuronico, vitamina C e peptidi

I migliori prodotti a base di Argirelina da provare

Ecco una selezione di prodotti che puoi trovare facilmente online, anche su Amazon, perfetti per inserire questo ingrediente nella tua skincare quotidiana.

The Ordinary – Argireline Solution 10%

Un siero leggerissimo, senza fronzoli e ad alta concentrazione di argirelina. È uno dei più famosi e apprezzati, anche per il prezzo super accessibile. Ottimo da usare mattina e sera sulle zone di espressione.

Offerta
The Ordinary
The Ordinary
Argireline Solution 10%
22,50 EUR −16% 19,00 EUR
Acquista su Amazon

Horace

Il siero Bio-Retinol + Argireline Peptide di Horace è un trattamento antietà naturale ed efficace, formulato con il 98,9% di ingredienti di origine vegetale. Riduce linee sottili, rughe e perdita di compattezza, migliorando visibilmente la qualità della pelle già dopo otto settimane. Il bio-retinolo stimola il rinnovamento cellulare senza irritare, l’argirelina distende le rughe d’espressione e il collagene vegetale sostiene elasticità e luminosità. Privo di profumo, siliconi e oli minerali, è vegano e adatto anche alle pelli sensibili, perfetto da integrare nella skincare quotidiana.

Horace
Horace
Siero Bio-Retinol + Argireline Peptide
32,50 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Cos De BAHA

Con più di 1350 recensioni positive, il siero viso peptidico di Cos De BAHA è formulato per contrastare i segni del tempo e migliorare l’aspetto della pelle. Contiene Matrixyl 3000, un complesso di peptidi che stimola la produzione di collagene per una pelle dall’aspetto più compatto e giovane.
Arricchito con acido ialuronico, favorisce l’idratazione profonda, migliora l’elasticità e sostiene l’azione dei peptidi. La formula è priva di oli, profumi, parabeni e solfati, ed è cruelty-free, adatta quindi anche alle pelli più sensibili.

Offerta
Cos
Cos
Cos de BAHA 
21,95 EUR −5% 20,85 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Regal Age crema

La crema notte antirughe Regal Age Control è studiata per ridurre le rughe d’espressione e i segni del tempo, grazie a una formula avanzata con Argireline ed acido ialuronico. Durante la notte, quando la pelle si rigenera più intensamente, agisce formando uno strato protettivo che contrasta gli agenti esterni dannosi e favorisce un aspetto più disteso e giovane al risveglio.
Arricchita con olio di avocado, noto per le sue proprietà antiossidanti e nutrienti, la crema idrata in profondità, ammorbidisce la pelle e contribuisce a ripristinarne elasticità e tonicità. L’acido ialuronico, invece, leviga i tratti e aiuta a riempire le rughe, migliorando l’equilibrio idrico cutaneo.

Regal age
Regal age
Regal Age Control Anti-Rughe Crema Notte con ARGIRELINE®
16,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Lifting Rughe