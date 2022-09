Cara Delevingne, la situazione è sempre più grave: nel mirino Amber Heard

Cara Delevingne, dal folle amore con Ashley Benson a tutte le altre ex

Peggiora di giorno in giorno la situazione di Cara Delevingne, rinchiusa da giorni in casa per una pesante depressione che pare l’affligga da mesi. L’abuso di sostanze, purtroppo, sembra abbia un peso importante in questa vicenda, nella quale si aggiunge un nome inaspettato: quello di Amber Heard. Secondo fonti vicine alla modella, sarebbe stata l’attrice a introdurla in un circolo vizioso di droga e incontri sessuali, dal quale Cara ne sarebbe uscita a pezzi.

Cara Delevingne: la depressione, la droga, il pianto di Margot Robbie

Nelle ultime settimane le immagini di Cara Delevingne che vagava per strada, in stato confusionale, ha preoccupato tutti, tanto da far partire un allarme sulle sue condizioni di salute. Si è parlato subito di depressione, ma le notizie che arrivano, da vari presunti amici, sono contrastanti.

Eppure, il primo campanello d’allarme c’era stato lo scorso 27 luglio quando la modella, durante i Billboard Music Awards 2022, aveva importunato Megan Thee Stallion, alzandole il vestito sul red carpet. Sul momento era sembrato uno scherzo (quasi) innocente, ma poi gli episodi bizzarri si sono sommati, fino alle immagini sconvolgenti delle scorse settimane.

A settembre, il video di Cara fuori di sé all’aeroporto di New York aveva fatto scoprire un altro aneddoto: la Delevingne era stata fatta scendere dal jet privato di Jay-Z, perché non ritenuta in condizione di volare in sicurezza per sé e per gli altri. La top model l’abbiamo vista fumare, disordinata, con abiti trasandati, scalza, e a quel punto qualcuno ha iniziato a parlare di una forte depressione.

L’unica che è riuscita a farle visita (oltre a sua sorella) è l’amica Margot Robbie, conosciuta nel 2016 sul set di Suicide Squad: l’attrice è stata paparazzata in lacrime all’uscita dell’abitazione della modella, immagini che hanno fatto subito il giro del mondo. All’ipotesi depressione si è poi sommata una più sconcertante: la droga, una teoria sempre più concreta negli ultimi giorni, dopo rivelazioni scottanti sul conto di Amber Heard.

Il ruolo negativo di Amber Heard nella vita di Cara Delevingne

Non finiscono i guai per Amber Heard, che dopo la causa persa contro Johnny Depp, si ritrova coinvolta in una situazione altrettanto grave: la salute mentale di Cara Delevingne.

Pare che ci sia anche il suo zampino nel peggioramento delle condizioni della modella, sua amica, rimasta invischiata in un circolo di droga e sesso portato avanti dall’attrice. Infatti, secondo il giornalista Joseph Morris, una fonte vicina alla Heard ha raccontato dei dettagli davvero assurdi sul suo rapporto con la collega.

“Molti problemi di Cara sono stati causati da Amber” spiega l’insider. Secondo quanto rivelato, al suo arrivo negli Stati Uniti, la Delevingne è stata trascinata dalla Heard in una serie di festini a luci rosse a base di droga.

“Quando si svegliava non ricordava nulla. Amber procacciava ragazze ai miliardari e facoltosi, e Cara, con la sindrome di Stoccolma, iniziò a fare lo stesso con altre donne”. Un pericoloso vortice di perversione e abusi che, sempre secondo quanto pubblicato su twitter dal giornalista, avrebbe portato anche a uno stupro ai danni di Cara.

“La relazione a tre con Elon Mask, smentita dall’imprenditore, è stata una violenza”. Dichiarazioni forti, delle quali, il giornalista e la sua fonte dovranno rispondere in prima persona nel caso in cui Amber Heard, ormai aggueritissima contro tutti, decidesse di fare loro causa.

Alcuni scatti rubati da telecamere di un ascensore, nei mesi scorsi, mostravano la Heard e la Delevingne in atteggiamenti molto intimi, immagini che oggi danno ulteriore solidità a questa versione.