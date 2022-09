Cara Delevingne è tornata, più in forma che mai. La paura è passata

Cara Delevingne, dal folle amore con Ashley Benson a tutte le altre ex

Cara Delevingne è apparsa sorridente e in forma smagliante alla Paris Fashion Week per il lancio della sua capsule collection Cara Loves Karl realizzata in collaborazione con il brand Lagerfeld, allontanando le paure e le illazioni sulla sua salute, dopo gli avvistamenti in stato confusionale del mese scorso e i rumor sulla crescente preoccupazione della sua famiglia, intenzionata ad un eventuale ricovero coatto della modella.

Dopo settimane di silenzio e assenza sui social e agli eventi ufficiali, come il lancio della sua collection alla New York Fashion Week, dove era attesa, finalmente la modella è tornata, bellissima e raggiante, in pubblico. Tranquillizzando così i fan e rassicurando un po’ tutti sul suo stato di salute: per essere così bella e curata, Cara è sicuramente “rinata”.

Cara, le foto e i filmati in stato confusionale di inizio settembre

Cara era stata fotografata in aeroporto, il mese scorso, in evidente stato confusionale. L’episodio, immortalato dai paparazzi e dai tabloid, era stato il culmine di un periodo agitato per la top, iniziato a luglio con un paio di interviste fuori controllo e proseguito ad agosto con i festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno, decisamente sopra le righe.

Cara, le lacrime dell’amica Margot Robbie

L’unica che era riuscita a far visita a Cara nelle scorse settimane (oltre a sua sorella) era stata l’amica Margot Robbie, conosciuta nel 2016 sul set di Suicide Squad: l’attrice era stata paparazzata in lacrime all’uscita dell’abitazione della modella, immagini che avevano fatto il giro del mondo. All’ipotesi depressione se ne era poi sommata una più sconcertante: la droga, dopo le rivelazioni scottanti sul conto di Amber Heard.

Cara Delevingne, lo zampino di Amber Heard nel suo tracollo

Pare che ci sia lo zampino di Amber Heard nel peggioramento delle condizioni della modella, sua amica, rimasta invischiata in un circolo di droga e sesso portato avanti dall’attrice. Infatti, secondo il giornalista Joseph Morris, una fonte vicina alla Heard ha raccontato dei dettagli davvero assurdi sul suo rapporto con la collega.

“Molti problemi di Cara sono stati causati da Amber” spiega l’insider. Secondo quanto rivelato, al suo arrivo negli Stati Uniti, la Delevingne è stata trascinata dalla Heard in una serie di festini a luci rosse a base di droga.

Oggi, finalmente, al di là di qualunque supposizione, Cara appare raggiante e bellissima. E i fan tirano un sospiro di sollievo…