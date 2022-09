Cara Delevingne fuori controllo: famiglia e fan in allarme

Cara Delevingne, dal folle amore con Ashley Benson a tutte le altre ex

Giorni di preoccupazione e allarme per la top model ed ex “it-girl” Cara Delevingne, fotografata lunedì scorso in aeroporto a Los Angeles in stato confusionale e visibilmente alterato.

L’episodio, immortalato dai paparazzi e dai tabloid, è il culmine di un periodo agitato per la top, iniziato a luglio con un paio di interviste fuori controllo e proseguito ad agosto con i festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno, decisamente sopra le righe.

Trascurata, scalza, con i capelli arruffati, Cara è arrivata in aeroporto scortata da un assistente, per imbarcarsi sul jet privato di Jay-Z. Ha cominciato a barcollare, a far cadere il telefono più volte a terra, e alla fine i suoi bagagli sono stati ricaricati sul suv con il quale era arrivata.

Di recente era stata vista la Festival Burning Man ( 28 agosto-5 settembre) fumare una pipa sospetta. mentre fonti vicine alla modella hanno detto che non ha mai mangiato né si è lavata per giorni.

Ad agosto, per il suo trentesimo compleanno, Cara si era circondata di amici sul suo yacht e aveva festeggiato a Ibiza, attirando l’attenzione anche in quel caso per atteggiamenti fuori controllo, lividi sparsi sul corpo e la psoriasi, di cui soffre da anni e riemerge in periodi di stress, di nuovo evidente.

Cara Delevigne, le allarmanti interviste di luglio

Durante la sua apparizione al chat show di Jimmy Fallon a luglio, Cara aveva cercato di fare un trucco magico ma era apparsa visibilmente tremante mentre mostrava una carta da gioco. “Riesci a vedere quanto trema la mia mano?” aveva detto al conduttore. “Sì, fa parte del trucco?” la risposta di Fallon, visibilmente imbarazzato.

Una successiva intervista in un altro programma statunitense, Live With Kelly And Ryan, l’aveva vista blaterare risposte e sfregarsi le mani con tale forza che il rumore era stato captato dai microfoni.

E al Met Gala di maggio aveva attirato l’attenzione, apparendo con un abito rosso che aveva aperto per rivelare il petto nudo dipinto d’oro. “Il capezzolo deve essere libero”, aveva urlato.

Cara Delevingne la preoccupazione dei fan e della famiglia

I suoi amici e la sua famiglia, secondo fonti certe sono alla ricerca di modi per aiutare la tormentata ex “it girl”.

“Siamo tutti incredibilmente preoccupati. La situazione è andata crescendo da alcune settimane e la famiglia di Cara è coinvolta”, ha detto mercoledì un caro amico a The Sun.

“Si parla di mettere in scena un qualche tipo di intervento e assicurarsi che Cara ottenga l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno”, ha aggiunto l’amico. “Ultimamente ha acceso la candela a entrambe le estremità, e chiaramente ne sta pagando il conto”

Cara Delevingne, l’infanzia turbolenta e i suoi demoni

Cara, che soffre di deficit di attenzione e iperattività (ADHD), e la cui madre, Pandora, ha lottato per anni contro la dipendenza dall’eroina, ha vissuto una infanzia dorata, nel prestigioso quartiere londinese di Belgravia, ma non certo felice. Bullizzata dai compagni di scuola, ha cominciato a soffrire di depressione dall’età di 16 anni. Ossessionata fin da bambina dal sangue e dal pensiero della morte, anche quando ha intrapreso la carriera di modella, a soli 17 anni, firmando un contratto con la Storm Model Management e lasciato la scuola per dedicarsi a tempo pieno a quella professione, divenendo famosissima come una delle it girl più celebri al mondo, i suoi demoni non l’hanno mai abbandonata, affacciandosi ciclicamente nella sua vita.

Cara Delevingne, dalla moda al cinema

Bellissima ma fragilissima, sempre controcorrente e mai pienamente soddisfatta, bisessuale dichiarata, Cara ha poi accantonato il mondo della moda (anche se attualmente è ancora ambasciatrice di Dior e Puma con un guadagno stimato di di 50 milioni di sterline annue) per dedicarsi alla sua vera passione: la recitazione.

In una intervista ha dichiarato: “Ho capito che fare la modella non faceva bene a me fisicamente ed emotivamente e avrei dovuto provare cose diverse”. E ha aggiunto: “I soldi non sono tutto. Arrivi al punto in cui pensi: ‘Ok, ho fatto soldi, ma sono così profondamente infelice e solo‘ “.

Negli ultimi tempi Cara, single ufficialmente dal 2020 dopo la fine della sua relazione con Ashley Benson ha “perso” le migliori amiche Rita Ora e Anya Taylor-Joy, che si sono sposata e allontanate da lei, così come sembra essere finita la storica amicizia con Selena Gomez, dopo che le due si erano fatte tatuare una rosa abbinata ed erano state viste baciarsi durante una partita di basket lo scorso anno.

Forse, proprio la solitudine avvertita da Cara ha permesso ai suoi demoni di trovare un nuovo varco nella sua anima, e di ricominciare a tormentarla. Solo l’aiuto della famiglia potrà salvarla, come già successo in passato, quando parlando delle sue amate sorelle Poppy e Chloe, Cara aveva detto: “Le mie sorelle hanno sempre fatto del loro meglio per essere presenti per me, quando ne avevo bisogno. Ma sono sempre dovuta passare attraverso me stessa per capire veramente chi ero e cosa volevo. Un viaggio che non è ancora terminato e non lo sarà per il resto della mia vita”.