Gerry Scotti, chi è la prima moglie Patrizia Grosso

Fonte: IPA Gerry Scotti

All’interno della storia personale di Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della tv italiana, sicuramente c’è una donna che ha avuto una grande importanza. Prima di iniziare una vita insieme alla sua attuale compagna Gabriella Perino, il volto Mediaset ha avuto una lunga storia d’amore con Patrizia Grosso, con cui è anche convolato a nozze.

Un rapporto che si è trasformato con il tempo e che ha lasciato dell’amaro, ma che comunque continua ad avere un posto importante nel vissuto del conduttore anche per via della nascita del loro bambino: Edoardo.

Chi è Patrizia Grosso

Non sempre vivere una storia d’amore con un personaggio di punta del mondo dello spettacolo significa necessariamente scegliere di mostrare troppo del proprio privato. È il caso di Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti: una donna importante per la vita del presentatore, che però ha sempre voluto mantenere una certa riservatezza.

Con una vita lontana dai riflettori, Patrizia Grosso è stata una delle donne della vita di Gerry: i due sono convolati a nozze nel 1991 e, l’anno successivo, hanno visto nascere Edoardo, il loro bambino.

Un avvenimento che, al tempo, era stato riportato sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni, una delle poche eccezioni al riserbo di una storia d’amore durata anni ma che, come spesso accade, è poi giunta al capolinea. La loro relazione, infatti, dopo circa 10 anni ha avuto una battuta d’arresto nel 2002, per poi chiudersi ufficialmente nel 2009, anno in cui ufficializzarono la loro separazione.

Patrizia Grosso e il rapporto con Gerry Scotti

La fine della storia d’amore tra Patrizia Grosso e Gerry Scotti ha lasciato strascichi dolorosi per lungo tempo nella vita del presentatore. In alcune occasioni, infatti, il riservatissimo Gerry si è aperto per raccontare alcuni dei momenti più tristi di una scelta che, sul lungo periodo, è apparsa la migliore per entrambi.

Impegni lavorativi e qualche incomprensione che hanno portato alla scelta di allontanarsi non senza momenti di sconforto: “Non andavamo più d’accordo anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo” ha spiegato Gerry in un’intervista, per poi proseguire: “Mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”.

Una situazione che lo ha spinto ad allontanarsi da casa e, in un certo senso, anche da suo figlio Edoardo: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Nel corso del tempo, Gerry è però riuscito a mantenere comunque un buon rapporto con suo figlio, cercando di emulare gli insegnamenti dei suoi genitori riguardo all’importanza degli affetti e della famiglia.

Oggi, Gerry condivide la sua vita con la compagna Gabriella Perino, con cui pare aver ritrovato la serenità grazie a una nuova famiglia e ai nipotini che suo figlio Edoardo ha chiamato Virginia e Pietro.