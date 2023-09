Scarlet Johansson, il fascino senza tempo del tailleur

Sul red carpet ci ha abituati ad abiti sensuali e look appariscenti, ma Scarlett Johansson sa sfoggiare con la stessa eleganza anch outfit più 'seriosi'. Lo ha dimostrato a New York, dove per presentare la nuova linea di cosmetici'The Outset' allo store Nordstrom ha scelto un sobrio tailleur grigio, da vera donna in carriera.