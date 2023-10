Cara me, ama te stessa, sii grata e insegui i tuoi sogni. La lettera di Gillian Anderson

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Se poteste tornare indietro, anche solo per un’istante, cosa consigliereste alla vostra versione più giovane? Cosa le augurereste? Che consiglio vi dareste? Forse di non perdere tempo dietro a quel ragazzo bello e dannato che vi ha spezzato il cuore, oppure di prendere delle decisioni diverse, di osare, di avere il coraggio di seguire il cuore, o di non farlo visti alcuni epiloghi. Insomma, c’è sempre qualcosa che tutte vorremmo dire a noi stesse, se solo ne avessimo la possibilità.

Lo ha fatto anche Gillian Anderson, attrice statunitense naturalizzata britannica, conosciuta al grande pubblico anche e soprattutto per l’interpretazione di due ruoli iconici: Dana Scully nella serie televisiva X-Files e Jean Milburn in Sex Education. “Ama te stessa e sii grata”, ha scritto l’artista su quella lettera che ha condiviso con il pubblico durante l’ospitata al Royal Albert Hall di Londra. “Insegui i tuoi sogni, e non i fidanzati”, ha poi aggiunto.

Le sue parole sono un omaggio alla vita, alla crescita e anche agli errori. Alle paure e ai fallimenti. Perché sì, anche quelli fanno parte del nostro bagaglio esperienziale. E sono un monito a tutte le donne, quelle di oggi e di domani. A quelle che vorrebbero tornare indietro, ma non possono farlo, a quelle che dimenticano che è nostro il potere di cambiare le cose, indipendentemente dall’età e dal tempo trascorso.

Gillian Anderson e la lettera a se stessa

Irriverente, talentuosa, iconica: sono questi i tre aggettivi che descrivono alla perfezione una delle più amate attrici del nostro secolo. Stiamo parlando di Gillian Anderson, dell’attrice statunitense che ha conquistato due generazioni indossando i panni di protagonista in due delle serie più famose e acclamate dello scorso secolo e di questo.

Torniamo a parlare di lei, oggi, per condividere uno splendido messaggio che l‘ex Dana Scully ha lanciato in mondo visione qualche anno fa. L’attrice, infatti, dopo aver confessato di aver scritto una lettera alla se stessa sedicenne, ha scelto di leggere il contenuto di quella missiva in occasione del Letters Live del 2011 tenutosi presso il Royal Albert Hall di Londra.

Un testo, il suo, estremamente personale e intenso dove l’attrice invita la se stessa adolescente a non perdersi tra i pregiudizi e la paura di non essere abbastanza, ma di avere il coraggio di credere in se stessa e di inseguire i suoi sogni.

“Ama te stessa e sii grata”

“Se passassi un quarto d’ora del tuo tempo a pensare agli altri, invece che a quanto odi le tue cose, il tuo livello di appagamento e di fiducia nel tuo valore aumenterebbero esponenzialmente”, ha scritto l’attrice in quella lettera dedicata alla se stessa sedicenne. “Una cosa che ho capito troppo tardi per il mio bene” – ha aggiunto “È che puoi davvero aumentare la tua autostima facendo cose straordinarie, e degne di stima”.

“Espandi i tuoi orizzonti” – ha poi esortato – “Il tuo mondo è più grande di quanto tu immagini, di quanto la tua autostima voglia credere”

Gillian Anderson ha poi concluso la sua lettera con un’invito che può, e che deve, essere accolto a ogni età. “Ama te stessa, pensa agli altri e sii grata“.

“Ti voglio bene” – ha aggiunto -“Credo in te e non vedo l’ora di rispettarti. Ps. Segui i tuoi sogni, non i fidanzati“.