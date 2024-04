Rebel Wilson sulla Famiglia Reale: “Invitata a un festino con sesso e droga”

Fonte: IPA Rebel Wilson

Un nuovo scandalo rischia di travolgere la Royal Family inglese, già provata dalle accuse di violenza sessuale contro il Principe Andrea. L’attrice Rebel Wilson, nota per aver preso parte a pellicole come Le amiche della sposa e Pitch Perfect, ha infatti rivelato di essere stata invitata ad un festino a base di sesso e droga proprio da un membro di Casa Windsor. E i tabloid d’Oltremanica stanno già cercando di capire di chi si tratti.

Le rivelazioni di Rebel Wilson sulla Royal Family

Rebel Wilson è un volto molto amato della comicità americana: l’attrice è tra le protagoniste di pellicole come Non è romantico e Single ma non troppo, ma nell’ultimo periodo sta facendo parlare di sé per questioni che hanno poco a che vedere con le sue fatiche sul grande schermo. Nel libro autobiografico Rebel Rising, infatti, la star ha raccontato di essere stata invitata ad un party molto singolare, in cui il numero di donne superava di gran lunga quello degli uomini e sostanze “particolari” circolavano liberamente tra gli ospiti.

“Ricevetti questo invito all’ultimo momento per un party organizzato da un miliardario impegnato nel settore tech. Il ragazzo che mi invitò, che credo sia quindicesimo o ventesimo nella linea di successione al trono britannico, aveva detto ad un mio amico che servivano più ragazze alla festa” si legge nelle memorie. Nelle pagine successive, l’attrice descrive anche con dovizia di particolari cosa sarebbe successo nel corso del festino, che si svolse in un ranch poco distante da Los Angeles.

“La festa era incredibile: c’erano uomini che andavano a cavallo in un campo, donne travestite da sirenette in piscina. La villa era molto grande, e poiché distava diversi km dalla città, alle persone erano state assegnate delle stanze in cui trascorrere la notte”. Ben presto, però, quello che sembrava un innocente festino per ricchi, assunse altre sembianze.

Rebel Wilson: le accuse di avances ad un membro della Royal Family

Rebel Wilson ha spiegato che il misterioso membro della Royal Family che l’aveva invitata le aveva anche fatto delle avances: “Continuava a sollevarmi le tette, fin quando non arrivò un ragazzo con un grande vassoio di quelle che sembravano caramelle” si legge ancora nel libro. Peccato, però, che non si trattasse di dolcetti: un altro ospite rivelò all’attrice che nel vassoio c’era dell’mdma (droga sintetica), e che le sostanze stupefacenti servivano per dare inizio ad un’orgia.

Turbata dalla rivelazione, Rebel decise di abbandonare immediatamente la festa: “Adesso capisco che il Windsor aveva chiesto ci fossero più ragazze proprio per l’orgia. Senza bisogno di sapere altro, scappai più veloce che potevo” scrive ancora nel volume. Insomma, pur non avendo rivelato l’identità dell’uomo in questione, le affermazioni della star rischiano di affossare definitivamente l’immagine della Royal Family, soprattutto considerando il recente scandalo che ha travolto il Principe Andrea.

L’autobiografia che sta facendo discutere

Il misterioso membro della Royal Family inglese non è l’unico uomo protagonista di un episodio controverso all’interno della biografia della Wilson. L’attrice ha infatti parlato anche di un principe giordano, che le avrebbe offerto 2 milioni di dollari (da lei declinati) per un week-end insieme, e denunciato atteggiamenti molesti da parte del collega Sacha Baron Cohen.

Un’accusa smentita dal diretto interessato, ma che pare essere alla base della decisione di Cohen e della sua ex compagna Isla Fisher di rendere pubblica la loro separazione, avvenuta lo scorso anno.