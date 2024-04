Isla Fisher e Sacha Baron Cohen divorziano dopo 14 anni

Fonte: IPA Gli ex coniugi Sacha Baron Cohen e Isla Fisher

Isla Fisher e Sacha Baron Cohen si sono lasciati. La coppia di attori ha annunciato su Instagram la separazione dopo quattordici anni di matrimonio e tre figli. Un fulmine a ciel sereno per gli appassionati di gossip: nessuno sospettava un risvolto del genere. Durante l’estate 2023 i due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi durante una vacanza in Grecia e lo scorso febbraio la star australiana ha parlato con tranquillità dei progetti per San Valentino con l’allora marito.

Isla Fisher e Sacha Baron Cohen hanno annunciato la rottura sui social network postando una foto insieme in cui indossano dei completi da tennis. “Dopo una lunga partita di tennis durata oltre 20 anni, stiamo finalmente mettendo giù le nostre racchette. Nel 2023 abbiamo presentato insieme i documenti per porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e abbiamo lavorato in silenzio verso questo cambiamento. Condivideremo per sempre la nostra devozione e l’amore per i nostri figli”, hanno scritto.

Al termine del lungo messaggio Isla e Sacha hanno chiesto rispetto per la loro privacy e per la loro famiglia. Il primo incontro tra i due risale al 2001 e le nozze sono arrivate nel 2010. La Fisher e Cohen sono genitori di tre figli: Olive, che ha 17 anni, Elula, che ha compiuto 13 anni, e del piccolo Montgomery, che attualmente ha 9 anni.

Nel 2022 la protagonista di tante commedie romantiche ha ammesso che con il collega è stato amore a prima vista e ha commentato così il loro legame: “Penso che secondo gli standard di Hollywood siano 200 anni! Penso sia un Giubileo d’oro o qualcosa di simile. Tutti mi fanno i complimenti”.

I motivi della rottura restano avvolti nel mistero ma pare che la coppia fosse in crisi da tempo. Fatale sarebbe stata la decisione, presa nel 2020, di traslocare in Australia per stare più vicini alla famiglia di origine della Fisher. “Per Sacha è stato un enorme sacrificio, lo ha allontanato da tutti”, ha spiegato una fonte al Daily Mail.

L’insider ha inoltre precisato che non ci sono terze persone e né Isla né Sacha hanno altri compagni. “Si amano molto ma non riuscivano ad andare più d’accordo. Non sono più le stesse persone di quasi venti anni fa e volevano cose diverse. Ora Isla ha la custodia dei tre figli e sta cercando un accordo con Sacha”.

La lite tra Sacha Baron Cohen e Rebel Wilson

People ha aggiunto che nel break up tra Isla Fisher e Sacha Baron Cohen non c’entra la recente lite tra l’attore e Rebel Wilson. Quest’ultima ha accusato il collega nel suo ultimo libro autobiografico. “Non sarò vittima di bullismo o messa a tacere da costosi avvocati o esperti in PR manager durante un momento di crisi. Lo str***o di cui parlo in un capitolo del mio libro è Sacha Baron Cohen”, ha fatto sapere sui social network.

I due hanno recitato insieme nel 2016 nel film Grimsby-Attenti a quell’altro e secondo la Wilson l’atmosfera durante le riprese non è stata delle migliori. Cohen le avrebbe fatto più volte pressione per girare scene di nudo: “Sacha e io abbiamo lo stesso agente in America, così rispondevo: ‘Sacha, chiamerò Sharon e le dirò che mi stai molestando’. E lui ogni giorno ripeteva, ‘Spogliati e basta, sarà divertente. Ricordi in Borat quando ho girato quella scena nudo? È stato divertente.’ L’ultimo giorno ero convinta di averla scampata, ma lui ha ingaggiato una controfigura per girare la scena di nudo“.

In più Baron Cohen avrebbe addirittura esortato Rebel ad infilargli un dito nel sedere, malgrado il gesto non fosse nella sceneggiatura. “Guarda – ha continuato Wilson, citando le parole del collega – mi abbasserò i pantaloni, tu mi infili semplicemente il dito nel sedere, sarà davvero esilarante”.

Nel libro di memoir di Rebel Wilson c’è un capitolo proprio dedicato all’esperienza con Sacha Baron Cohen, che l’ex marito di Isla Fisher avrebbe cercato di boicottare. Ma l’attore, tramite il suo portavoce, ha seccamente smentito la versione fornita dalla collega: “Queste dichiarazioni, false in modo dimostrabile, sono direttamente smentite da ampie prove dettagliate. Tra cui documenti, spezzoni di film, dichiarazioni compiute da chi era presente sul set, durante e dopo la produzione di Grimsby”.