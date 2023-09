Giornalista molestata in diretta come Greta Beccaglia: i casi che non si devono ripetere

Isa Balado stava lavorando come reporter per il canale tv Cuatro. Stava seguendo in diretta un caso di furto in un negozio nel quartiere Lavapiés di Madrid per conto di del programma En boca de todos, quando, all’improvviso, un uomo le si è avvicinato da dietro e le ha palpeggiato il fondoschiena. Un episodio avvenuto in Spagna, ma i cui echi non possono non ricordarci il caso della giornalista Greta Beccaglia, molestata nello stesso modo dopo Empoli-Fiorentina, la sera del 27 novembre 2021.

Isa Balado, la giornalista spagnola molestata in diretta tv

Isa Balado è una giornalista spagnola che lavora per il programma televisivo En boca de todos, in onda sul canale Cuatro ed è stata suo malgrado protagonista e vittima di una molestia in piena regola e in piena diretta tv. Stava seguendo il caso di un furto in un quartiere madrileno quando un 25enne in giacca e occhiali da sole le si è avvicinato da dietro chiedendole per quale canale stesse trasmettendo. Nel farlo però ha anche allungato la mano, palpeggiando il fondoschiena della reporter. Sono bastati pochi attimi perché dallo studio subito si levasse una voce colma di incredulità: “Isa, scusa se ti interrompo, ti hanno appena toccato il sedere?”, ha chiesto un collega.

“Sì”, ha risposto la Balado, che si è rivolta all’uomo chiedendogli: “Per quanto tu voglia sapere per quale canale lavoriamo, devi proprio toccarmi il sedere?”. All’inizio il 25enne ha riso, negando di aver fatto qualcosa di male, poi si è scusato fissando la giornalista che gli chiedeva di lasciarla in pace e di lasciarla lavorare. Il molestatore è però rimasto lì vicino, nei paraggi, tornando anche a favore di telecamera toccando i capelli della reporter. Un altro contatto non richiesto.

La giornalista, allibita ha cercato di portare avanti il suo servizio, ma si è mostrata evidentemente infastidita. Dallo studio si è poi levata ancora una volta la voce del collega: “Questo ragazzo è un idiota”, ha commentato il presentatore del programma in diretta nazionale. Lo stesso ha poi chiesto al cameraman di inquadrare bene l’uomo per poterlo vedere in faccia. Mentre la giornalista cercava di spostarsi per togliersi dalle attenzioni indesiderate, i colleghi hanno chiamato la polizia, che non ha tardato a intervenire.

Dopo i fatti il canale tv ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di “rifiutare qualsiasi forma di molestia o aggressione” e ha espresso il proprio sostegno alla giornalista “dopo la situazione assolutamente intollerabile che ha subito”. La polizia di Madrid, allertata dal programma tv, alla fine ha arrestato l’uomo per un possibile reato di violenza sessuale, portandolo al Dipartimento Famiglia e Donne della Questura di Madrid. Ora analizzerà le immagini e raccoglierà le dichiarazioni dell’uomo e della Balado.

Il caso di Greta Beccaglia

Un caso, quello della giornalista spagnola Isa Balado, che fa riecheggiare nella nostra memoria quello della reporter sportiva nostrana Greta Beccaglia. Una dinamica molto simile, che la vide vittima di una manata sul fondoschiena in diretta dopo Empoli-Fiorentina, la sera del 27 novembre 2021. Furono in quel caso gli investigatori a rintracciare l’autore del gesto: Andrea Serrani, un ristoratore marchigiano.

Un caso che si chiuse con l’archiviazione delle istanze di chi vedeva la “manata” come un atto goliardico, un gioco, e la presa di posizione del giudice contro quella che è stata a tutti gli effetti identificata come violenza sessuale. Il gip Antonio Pezzuti condannò Serrani con il rito abbreviato a 1 anno e sei mesi di reclusione. L’uomo non andò in carcere. Il giudice dispose la sospensione della pena per cinque anni. Serrani dovrà partecipare a specifici percorsi presso enti che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di persone condannate per violenza sessuale.