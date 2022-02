Vanessa Incontrada e Rossano, storia d’amore al capolinea: l’indiscrezione

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sarebbero lasciati dopo 14 anni d’amore. L’attrice e l’imprenditore, legati da molto tempo, hanno un figlio, Isal, che oggi ha tredici anni.

Lo scoop è stato rivelato solo adesso, ma pare che le cose tra i due non andassero bene già da molto tempo. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Diva e Donna: stando a quanto riporta il magazine la coppia sarebbe definitivamente scoppiata dopo un paio d’anni di crisi.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, la crisi e la rottura

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sarebbero lasciati dopo molti anni insieme: questa l’indiscrezione che sta circolando in rete nelle ultime ore. L’attrice e l’imprenditore non si sono mai sposati, ma hanno avuto un figlio, Isal, tredici anni fa. Al momento la notizia della rottura non è stata ancora confermata, né smentita, dai diretti interessati.

Come riporta il magazine Diva e Donna, Vanessa e Rossano si sarebbero lasciati soltanto negli ultimi tempi, anche se le cose pare che non andassero bene già da due anni. Secondo quanto riportato dal giornale, sembra che la coppia avesse cominciato a vacillare nel corso del primo lockdown, proprio come tante coppie che hanno risentito della convivenza forzata, ventiquattro ore su ventiquattro, imposta dall’emergenza sanitaria. Secondo il settimanale i due avrebbero provato a risolvere incomprensioni e problemi per tenere unita la loro famiglia ma senza successo.

A confermare quelle che al momento sembrerebbero solo voci, sono stati anche degli indizi seminati nel tempo sui social. Sono tanti gli elementi che hanno fatto pensare che oltre ai pettegolezzi ci sia un fondamento di realtà. I due non appaiono insieme su Instagram ormai da tempo – l’ultima foto di Laurini insieme all’attrice risale addirittura alla fine del 2019 – mentre la Incontrada sempre più spesso condivide sul suo profilo post e frasi malinconiche. L’ultima recita: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”.

Parole che sembrano una frecciata all’(ex?) compagno, e che che lasciano intendere che l’attrice stia soffrendo per amore.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, il loro amore

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti circa 15 anni fa: l’imprenditore toscano era sposato con Chiara Palmieri, un’ex amica dell’attrice. Vanessa, che allora fu accusata di aver tradito la sua amica, in un’intervista del 2011 raccontò: “L’amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte. È così l’amore. Bello perché imprevedibile”.

Nel 2008 è nato il figlio Isal, che coronò il loro sogno d’amore: per lui hanno scelto un nome ebreo per omaggiare un amico di Vanessa e della sorella Alice. Rossano ha anche una figlia, Diletta, nata dalla precedente relazione con la Palmieri.

Una storia, la loro, vissuta lontana dai riflettori: l’attrice è sempre stata molto gelosa della sua privacy, proteggendo il suo amore da gossip e pettegolezzi. Lo scorso dicembre era circolata l’indiscrezione di una presunta seconda gravidanza. Qualche tempo fa a Domenica In aveva confessato riguardo all’ideadi avere altri figli: “Chissà, forse succederà – aveva rivelato alla Venier – la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà, sarà, sennò va bene così”.