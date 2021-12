Vanessa Incontrada su Instagram: il trionfo della bellezza naturale

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Vanessa Incontrada ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae in un momento della sua quotidianità: non è la prima volta che la showgirl e conduttrice ci regala delle istantanee in cui mostra la sua bellezza al naturale ricordandoci, così, che i social non solo solo filtri e foto patinate.

Vanessa Incontrada, icona della bellezza al naturale

Vanessa Incontrada ci ha sempre abituati a scatti che la ritraggono senza un filo di trucco, bellissima così com’è. La showgirl e conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie dove si mostra raggiante, i capelli raccolti e con addosso una semplice felpa e il più bello dei suoi sorrisi.

“I viaggi fanno parte di me”, ha scritto a corredo dello scatto che la immortala su un treno. Come sempre la Incontrada ha fatto incetta di like e commenti dei fan, che la apprezzano ormai da tantissimi anni. “Vanessa 😍 sei una meravigliosa persona… Solare e con gli occhi sempre sorridenti e alla ricerca della positività che condivido in pieno: dobbiamo sempre sorridere alla Vita”, ha scritto un utente.

“Vanessa sai cosa sei per me? Un bellissimo raggio di sole”, ha lasciato sotto il post un ammiratore, mentre una fan ha commentato “Bellissima semplice e simpatica: ti adoro Vanessa!”.

La Incontrada nel tempo si è fatta apprezzare per la sua innata simpatia, per la spontaneità e per la sua bellezza, mai ostentata, ma anzi irresistibile perché con la giusta dose di autoironia, combatte contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere. Come quando ha scherzato su Instagram sui suoi baffetti, o tutte le volte che si è mostrata senza un filo di trucco, ricordando a tutte che nessuna donna deve sentirsi più o meno bella in relazione agli anni che ha.

Dopo essere stata fortemente criticata per il suo aspetto fisico in seguito alla gravidanza, Vanessa ha trovato la forza di opporsi ai pregiudizi e alle cattiverie gratuite. Il suo nudo sulla copertina di Vanity Fair e la campagna pubblicitaria per Dolce&Gabbana del resto parlano chiaro e hanno rappresentato messaggi importantissimi di body positivity.

Vanessa Incontrada, l’esperienza a Zelig e le parole per le donne

Vanessa Incontrada è tornata sul palco di Zelig, di nuovo in onda per celebrare i venticinque anni dal primo appuntamento dello show.

E nella giornata contro la violenza sulle donne, la conduttrice, tornata al timone di quello show a cui è particolarmente affezionata, ha voluto mandare un messaggio a tutte coloro che si ritrovano a vivere momenti di forte difficoltà: “Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e io volevo dire a tutte le donne che vivono questa situazione di continuare a lottare di denunciare i maltrattamenti di circondarsi di persone che vogliono loro bene e, soprattutto, che le fanno sorridere”.